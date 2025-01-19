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تقترب من "نصف مليون جنيه".. سعر إطلالة رامز جلال في Joy Awards

07:37 م الأحد 19 يناير 2025
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    رامز جلال
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    رامز جلال
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كتبت- أسماء مرسي:

ظهر الفنان رامز جلال خلال حضوره مهرجان توزيع جوائز Joy Awards في دورته الخامسة بالرياض، بإطلالة غير تقليدية.

أطل "رامز" مرتديا جاكيت لامع باللون الكحلي من تصميم دار الأزياء العالمية "Versace"، والذي زُين بتطريزات تحمل شعار الدار الشهير

وقد نسق هذا الجاكيت الفاخر مع تيشرت وبنطلون أسود، ما أكمل إطلالته الأنيقة.

يبلغ سعر الجاكيت 1,304.97 دولار أمريكي، أي ما يعادل 474 ألف جنيه مصري.

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