تقترب من "نصف مليون جنيه".. سعر إطلالة رامز جلال في Joy Awards

كتبت- أسماء مرسي:

ظهر الفنان رامز جلال خلال حضوره مهرجان توزيع جوائز Joy Awards في دورته الخامسة بالرياض، بإطلالة غير تقليدية.

أطل "رامز" مرتديا جاكيت لامع باللون الكحلي من تصميم دار الأزياء العالمية "Versace"، والذي زُين بتطريزات تحمل شعار الدار الشهير

وقد نسق هذا الجاكيت الفاخر مع تيشرت وبنطلون أسود، ما أكمل إطلالته الأنيقة.

يبلغ سعر الجاكيت 1,304.97 دولار أمريكي، أي ما يعادل 474 ألف جنيه مصري.

اقرأ أيضا

لسبب غريب.. عروسان يقيمان حفل زفاف منفصل لكل منهما

غرائب عالم الحيوان.. فيل ينتقم من رجل بشكل صادم وهذا ما حدث له (فيديو)

خسائر مالية ونحس.. 4 أبراج حظها سيء مع اقتران القمر بالمريخ

لا ترميها بعد الآن.. 5 استخدامات مذهلة لـ مياه المكرونة

هل تشرب الشاي بعد الأكل؟.. هذا ما سيحدث لجسمك

3 علامات تظهر في المرحاض تستدعي زيارة الطبيب فورا