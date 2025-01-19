خطفت الأنظار.. 20 صورة لفنانات بفساتين "فتحة الساق" الجريئة بحفل Joy Awards

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت العديد من نجمات الفن الأنظار بعد ظهورها بفساتين بفتحة ساق جريئة، خلال حضورهن مهرجان جوائز Joy Awards في نسخته الخامسة بـ الرياض.

حيث ارتدت الفنانة سيرين عبد النور فستانا طويلا باللون الأسود اللامع بقصة "الأون شولدر" مزود بفتحة ساق جريئة، وتسريحة شعر مرفوعة لأعلى.

كما أطلت الفنانة نسرين أمين بفستان طويل باللون الأخضر مكشوفا عند منطقة الصدر، ومزود بفتحة ساق جريئة، واختارت وضع مكياج بسيط يتناسب مع إطلالتها.

وظهرت الفنانة جميلة عوض بفستان طويل باللون الأسود بصيحة الظهر المكشوف ومزينا بتطريزات ذهبية، كما تميز الفستان بوجود فتحة ساق جريئة.

كما تألقت الفنانة رشا مهدي بفستان طويل باللون البني بقصة الكب، كما تميز الفستان بوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ناعما وتسريحة شعر منسدلة على الأكتاف.

بينما ارتدت المطربة أنغام فستانا طويلا باللون الأسود اللامع الميتالك، ونسقت معه قفازات من الجلد بنفس اللون، واختارت وضع مكياج بدرجات الألوان الترابية.

كما ظهرت الفنانة صبا مبارك بفستان ذهبي ميتالك لامع باللون الذهبي بقصة الكب مزود بفتحة ساق جريئة من أحد الجانبين، وبمكياج ناعم واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

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