فساتين بغطاء الرأس.. فنانات خطفن الأنظار في Joy awards

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت الأنظار العديد من النجمات خلال حضورهن مهرجان جوائز Joy Awards في نسخته الخامسة بـ الرياض، بإطلالات بلمسة غير تقليدية.

لذا في التقرير التالي، نستعرض لكم إطلالات النجمات بفساتين بأغطية الرأس:

سوسن بدر

ارتدت الفنانة سوسن بدر فستانا طويلا باللون البينك مزينا بالتطريزات، ومزود بحزام عند منطقة الخصر بنفس اللون، ونسقت معه غطاء رأس يشبه الحجاب.

كما اختارت وضع مكياجا ناعما بدرجات النيود.

روجينا

كما اختارت الفنانة روجينا الظهور بفستان بصيحة غطاء الرأس، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الفضي، ونسقت معه أكمام وغطاء رأس باللون البرتقالي.

وزٌينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من كوليه، وحلق.

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