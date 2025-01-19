15 صورة لنجمات ظهرن بفساتين جريئة بصيحة الظهر المكشوف في Joy Awards

كتبت- أسماء مرسي:

اعتمدت بعض نجمات الفن خلال حضورهن مهرجان جوائز Joy Awards في نسخته الخامسة بـ الرياض، فساتين جريئة بصيحة الظهر المكشوف، نستعرض أبرزها لكم في هذا التقرير:

ريم البارودي

ظهرت الفنانة ريم البارودي بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا متعدد الألوان بقصة ضيقة على الجسم وبصيحة الظهر المكشوف، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل على كتفها.

جميلة عوض

وأطلت الفنانة جميلة عوض بفستان طويل باللون الأسود بصيحة الظهر المكشوف ومزينا بتطريزات ذهبية، كما تميز الفستان بوجود فتحة ساق جريئة.

أنغام

بينما تألقت المطربة أنغام مرتدية فستانا طويلا باللون الأسود اللامع الميتالك بصيحة الظهر المكشوف، ونسقت معه قفازات من الجلد بنفس اللون، واختارت وضع مكياج بدرجات الألوان الترابية.

أسيل عمران

بينما تألقت الفنانة أسيل عمران بفستان بقصة الكب ومكشوفا عند منطقة الظهر باللون الأسود، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.

أسماء جلال

وارتدت الفنانة أسماء جلال إطلالة جذابة، حيث ظهرت بفستان طويل بجمع بين اللونين البينك والأسود، ونسقت معه كلاتش باللون البينك.

هنا الزاهد

تألقت الفنانة هنا الزاهد بفستان أنيق باللون البيج بصيحة الظهر المكشوف مزينا بتطريزات باللون الفضي، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها، وبمكياج بدرجات الألوان الترابية.

هاندة أرتشيل

وتألقت الممثلة التركية هاندة أرتشيل بفستان طويل منفوشا من أسفل باللون الأسود ومزينا بالتطريزات اللامعة، تميز بأنه مكشوفا عند منطقة الصدر وبصيحة الظهر المكشوف.

نادين نجيم

كما اختارت الفنانة نادين نجيم الظهور بفستان جريء باللون الأسود، تميز بأنه شفاف وبصيحة الظهر المكشوف، واعتمدت مكياج بدرجات النيود واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

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