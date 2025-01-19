كتبت- أسماء مرسي:

تنافست النجمات على الظهور بأبهي إطلالة في مهرجان جوائز Joy Awards في نسخته الخامسة بـ الرياض.

وظهرت العديد من النجمات بإطلالات ملكية خطفت أنظار الجميع وعدسات المصورين والكاميرات، نستعرضها لكم على النحو التالي:

هاندة أرتشيل

أطلت الممثلة التركية هاندة أرتشيل بإطلالة ملكية، إذ ارتدت فستانا طويلا منفوشا من أسفل باللون الأسود ومزينا بالتطريزات اللامعة، تميز بأنه مكشوفا عند منطقة الصدر وبصيحة الظهر المكشوف.

نيللي كريم

كما تألقت الفنانة نيللي كريم بفستان ملكي أنيق باللون الأحمر بصيحة "الأوف شولدر"، مع وضع مكياج بسيط بدرجات النيود وتصفيفة شعر مرفوعة لأعلى.

يسرا

وظهرت الفنانة يسرا بفستان طويل باللون الأحمر بأكمام واسعة، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على كتفها.

ياسمين رئيس

أطلت الفنانة ياسمين رئيس بفستان طويل باللون الوردي من خامة الساتان ومنفوشا من أسفل، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، واعتمدت مكياجا ترابيا.

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