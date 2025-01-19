ساحرة وجذابة.. إطلالات الكابلز في مهرجان Joy Awards

كتبت- أسماء مرسي:

خطف عدد من الثنائيات "الكابلز" الأنظار خلال حضورهم في فعاليات مهرجان جوائز Joy Awards في نسخته الخامسة بـ الرياض.

وفي التقرير التالي، يستعرض "مصراوي"، أبرز الثنائيات في مهرجان جوائز Joy Awards الذين حرصوا على الظهور بإطلالات ساحرة وجذابة.

مي عمر وزوجها

ظهرت الفنانة نيللي كريم بفستان أنيق باللون الأحمر الناري، واختارت مكياجا قويا وروج باللون الأحمر، وتسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

وظهر زوجها ببدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص أبيض ورابطة عنق سوداء.

كريم عبد العزيز وزوجته

ظهر الفنان كريم عبد العزيز ببدلة باللون الأسود ونسق معها ربطة عنق وحذاء باللون الأسود.

أما زوجته ارتدت فستانا بقصة الكب باللون الأحمر، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

إدوارد وزوجته

بينما أطل الفنان إدوارد ببدلة باللون الأسود من خامة المخمل، ونسق معها ربطة عنق وحذاء باللون الأسود وقميص أبيض.

أما زوجته ارتدت فستانا بقصة الكب باللون الأسود، ونسقت معه "شال" من خامة الفرو"، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

أصالة وزوجها

وأطلت المطربة أصالة بفستان باللون النبيي بأكمام طويلة بقصة ضيقة على الجسم، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المنسدلة.

أما زوجها ارتدى عباءة باللون الكحلي.

إيمي سمير غانم وحسن الرداد

كما تألقت الفنانة إيمي سمير غانم مرتدية فستانا طويلا باللون الأسود، تميز بأنه بقصة واسعة، واختارت مكياجا بدرجات النيود.

وظهر زوجها الفنان حسن الرداد ببدلة من خامة المخمل، ومعها قميص باللون الأبيض.

فخرية أوجن وبوراك أوزتشيفيت

بينما تألقت الممثلة التركية فخرية أوجن بإطلالة ساحرة، إذا ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود بقصة "الكب" واختارت وضع مكياج بسيط يتناسب مع إطلالتها.

وارتدى زوجها الفنان بوراك أوزتشيفيت بدلة باللون النبيتي، ونسق أسفلها قميص أبيض ورابطة عنق سوداء.

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