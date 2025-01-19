فستان زي السلك الشائك.. خبير موضة يعلق على إطلالة شيرين رضا في Joy Awards

الأحد 19 يناير 2025

07:30 م الأحد 19 يناير 2025

بـ قلادة وحلق وفورير.. مصممة أزياء تنتقذ إطلالة الفنان في joy Awards

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كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة شيرين رضا بفستان طويل بقصة الكب باللون الرصاصي ومنفوشا من أسفل، ونسقت معه "شال" باللون الأبيض من خامة الفرو.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من كوليه، وحلق، وأسورة.

وصف خبير الموضة اللبناني إيلي حنا الفستان بأنه "مش قادر اتقبل هالفستان لأنه مثل الجدار الشائك'"، وذلك عبر مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام".

View this post on Instagram A post shared by Elie Hanna | إيلي حنا (@fashionpolice_fp)

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