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فستان زي السلك الشائك.. خبير موضة يعلق على إطلالة شيرين رضا في Joy Awards

07:30 م الأحد 19 يناير 2025
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    شيرين رضا
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كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة شيرين رضا بفستان طويل بقصة الكب باللون الرصاصي ومنفوشا من أسفل، ونسقت معه "شال" باللون الأبيض من خامة الفرو.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من كوليه، وحلق، وأسورة.

وصف خبير الموضة اللبناني إيلي حنا الفستان بأنه "مش قادر اتقبل هالفستان لأنه مثل الجدار الشائك'"، وذلك عبر مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام".

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شيرين رضا جوي اوردز
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