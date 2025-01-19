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"لابسة ستارة".. ناقد موضة يعلق على إطلالة رانيا يوسف بإطلالة في Joy Awards

06:30 م الأحد 19 يناير 2025
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  • عرض 10 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 10 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 10 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 10 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 10 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 10 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 10 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 10 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 10 صورة
    رانيا يوسف
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كتبت- أسماء مرسي:

علق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا خلال مقطع فيديو بصفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"على إطلالة الفنانة رانيا يوسف، خلال حضورها مهرجان جوائز Joy Awards في نسخته الخامسة بـ الرياض.

ظهرت "رانيا" بإطلالة مختلفة، إذ ارتدت فستانا طويلا الذهبي مزينا بالتطريزات والشراشيب من أعلى، ومنفوشا من أسفل.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفها.

وصف ناقد الموضة اللبناني إطلالتها قائلا: "لابسة ستارة صالون بيت جدي مع الشراشيب كمان، بس المرة دي مفيش بطانة ولا اترفعت البطانة".

وأضاف أن رانيا قادرة على ارتداء ملابس أنيقة، ولكن يبدو أنها لا تختارها بعناية.

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