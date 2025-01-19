"زحمة ومبالغ فيه".. ناقد يعلق على إطلالة ياسمين صبري في Joy Awards
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
كتبت- أسماء مرسي:
ظهرت الفنانة ياسمين صبري في فعاليات مهرجان مهرجان جوائز Joy Awards في نسخته الخامسة بـ الرياض، مرتدية فستانا طويلا باللون الموف الداكن من خامة المخمل، مزينا بالورود وبقصة ضيقة على الجسم.
ووصف ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا إطلالتها بـ"الزحمة""، واعتبر أن التطريز المبالغ فيه جعل الفستان يبدو بعيدا عن الرقي والفخامة.
وانتقد حنا عبر مقطع فيديو بصفحته الشخصية بموقع "إنستجرام" كذلك اختيار العقد، ووصفه بـ"القطعة الفنية المميزة" التي تستحق أن تُلبس مع فستان بسيط، لكن ياسمين اختارت فستانا مليئا بالتفاصيل، ما قلل من أهمية العقد.
بينما أشاد بالمكياج، وأعطى الإطلالة تقييما 5 من 10.
View this post on Instagram
اقرأ أيضا:
لسبب غريب.. عروسان يقيمان حفل زفاف منفصل لكل منهما
غرائب عالم الحيوان.. فيل ينتقم من رجل بشكل صادم وهذا ما حدث له (فيديو)
خسائر مالية ونحس.. 4 أبراج حظها سيء مع اقتران القمر بالمريخ
لا ترميها بعد الآن.. 5 استخدامات مذهلة لـ مياه المكرونة
هل تشرب الشاي بعد الأكل؟.. هذا ما سيحدث لجسمك
3 علامات تظهر في المرحاض تستدعي زيارة الطبيب فورا
فيديو قد يعجبك: