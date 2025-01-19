"زحمة ومبالغ فيه".. ناقد يعلق على إطلالة ياسمين صبري في Joy Awards

"لابسة ستارة".. ناقد موضة يعلق على إطلالة رانيا يوسف بإطلالة في Joy Awards

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كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة ياسمين صبري في فعاليات مهرجان مهرجان جوائز Joy Awards في نسخته الخامسة بـ الرياض، مرتدية فستانا طويلا باللون الموف الداكن من خامة المخمل، مزينا بالورود وبقصة ضيقة على الجسم.

ووصف ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا إطلالتها بـ"الزحمة""، واعتبر أن التطريز المبالغ فيه جعل الفستان يبدو بعيدا عن الرقي والفخامة.

وانتقد حنا عبر مقطع فيديو بصفحته الشخصية بموقع "إنستجرام" كذلك اختيار العقد، ووصفه بـ"القطعة الفنية المميزة" التي تستحق أن تُلبس مع فستان بسيط، لكن ياسمين اختارت فستانا مليئا بالتفاصيل، ما قلل من أهمية العقد.

بينما أشاد بالمكياج، وأعطى الإطلالة تقييما 5 من 10.

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