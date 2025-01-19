إعلان

"زحمة ومبالغ فيه".. ناقد يعلق على إطلالة ياسمين صبري في Joy Awards

06:11 م الأحد 19 يناير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    5224c1e5-5e84-4705-b938-7da26eecf791
  • عرض 6 صورة
    f0f58e86-5302-4735-99f8-ec468c59de22
  • عرض 6 صورة
    2de13672-f4ba-4119-9373-0fa71a338454
  • عرض 6 صورة
    82f7a54d-4892-4dee-bc8e-b5aeaae9e87f
  • عرض 6 صورة
    aa48e0f3-9809-4de4-a80d-41fc5f9b27f8
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة ياسمين صبري في فعاليات مهرجان مهرجان جوائز Joy Awards في نسخته الخامسة بـ الرياض، مرتدية فستانا طويلا باللون الموف الداكن من خامة المخمل، مزينا بالورود وبقصة ضيقة على الجسم.

ووصف ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا إطلالتها بـ"الزحمة""، واعتبر أن التطريز المبالغ فيه جعل الفستان يبدو بعيدا عن الرقي والفخامة.

وانتقد حنا عبر مقطع فيديو بصفحته الشخصية بموقع "إنستجرام" كذلك اختيار العقد، ووصفه بـ"القطعة الفنية المميزة" التي تستحق أن تُلبس مع فستان بسيط، لكن ياسمين اختارت فستانا مليئا بالتفاصيل، ما قلل من أهمية العقد.

بينما أشاد بالمكياج، وأعطى الإطلالة تقييما 5 من 10.

اقرأ أيضا:

لسبب غريب.. عروسان يقيمان حفل زفاف منفصل لكل منهما

غرائب عالم الحيوان.. فيل ينتقم من رجل بشكل صادم وهذا ما حدث له (فيديو)

خسائر مالية ونحس.. 4 أبراج حظها سيء مع اقتران القمر بالمريخ

لا ترميها بعد الآن.. 5 استخدامات مذهلة لـ مياه المكرونة

هل تشرب الشاي بعد الأكل؟.. هذا ما سيحدث لجسمك

3 علامات تظهر في المرحاض تستدعي زيارة الطبيب فورا

ياسمين صبري اطلالة ياسمين صبري جوي اوردز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"لابسة ستارة".. ناقد موضة يعلق على إطلالة رانيا يوسف بإطلالة في Joy Awards

إعلان

إعلان

الشركة الراعية لابتكار "صمام مجدي يعقوب" تكشف عن التمويل وردود الفعل
صور.. انهيار ياسمين عبد العزيز في جنازة والدها بالتجمع
بنحو 14%.. جولدمان ساكس يتوقع تخفيضات عميقة لأسعار الفائدة في مصر بالعام الجاري
صفقة غزة.. أول أيام الهدنة ووقف النار - تغطية خاصة