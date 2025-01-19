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"جمال وكاريزما".. ناقد موضة يعلق على إطلالة نور الغندور في Joy Awards

06:03 م الأحد 19 يناير 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    نور الغندور
  • عرض 9 صورة
    نور الغندور
  • عرض 9 صورة
    نور الغندورنور الغندور
  • عرض 9 صورة
    نور الغندور
  • عرض 9 صورة
    نور الغندور
  • عرض 9 صورة
    نور الغندور
  • عرض 9 صورة
    نور الغندور
  • عرض 9 صورة
    نور الغندور
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كتبت- أسماء مرسي:

خلال ظهورها في مهرجان توزيع جوائز "Joy Awards"، خطفت الفنانة نور الغندور الأنظار بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون النبيتي اللامع بتصميم انسيابي على جسمها.

وقد علق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا على هذه الإطلالة، مشيرا إلى أن جمال الجسم والكاريزما من العوامل التي تجعل أي فستان عادي يتحول إلى إطلالة لا تُنسى.

وصف "إيلي" عبر مقطع فيديو له بصفحته الشخصية بموقع "إنستجرام" الفستان بأنه رائع ولكنه عادي ولا يعتبر شيئا استثنائيا، إلا أن جسم نور الطويل وقوامها الرشيق وكاريزمتها حولت هذا الفستان إلى إطلالة ساحرة.

وأضاف أن التنسيق والشعر والمكياج موفقين، وأعطى الإطلالة 9 من 10.

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