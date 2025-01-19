شفافة ومكشوفة.. 20 صورة لأجرأ إطلالات النجمات في مهرجان Joy Awards

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت نجمات الفن الأنظار بإطلالتهن خلال فعاليات مهرجان توزيع جوائز Joy Awards في نسخته الخامسة بالرياض، إذ حرصن على الظهور بإطلالة مميزة وجذابة، ولكن بعضهن اخترن تصميمات كانت الأجرأ.

لذا، في السطور التالية، إليكم أجرأ إطلالات النجمات في Joy Award، وفق ما أوضحته مصممة واستشارية الأزياء زينب الشوربجي في تصريح لـ"مصراوي".

عفراء ساراتش أوغلو

أطلت الممثلة التركية عفراء ساراتش أوغلو بفستان أخضر شفاف من تصميم "جوتشي" لعام 2025، تميز بقصة الصدر المفتوح والشفافية التي كشفت عن تفاصيل جسدها، ما جعله من أجرأ الإطلالات في الحفل.

صبا مبارك

اختارت الفنانة صبا مبارك فستانا لامعا باللون الذهبي، تميز بفتحة ظهر واسعة وفتحة ساق جريئة من أحد الجانبين، ما أضاف لمسة من الجرأة إلى إطلالتها.

جميلة عوض

تألقت الفنانة جميلة عوض بفستان أسود بصيحة الظهر المكشوف، ومزود بفتحة ساق جريئة، ما منح إطلالتها طابعا جريئا.

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