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15 صورة صادمة لأغرب إطلالات نجوم ونجمات الفن في Joy Awards

05:48 م الأحد 19 يناير 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    أحمد سعد
  • عرض 15 صورة
    لوجينا صلاح
  • عرض 15 صورة
    لوجينا صلاح
  • عرض 15 صورة
    أحمد سعد
  • عرض 15 صورة
    أحمد سعد
  • عرض 15 صورة
    أحمد سعد
  • عرض 15 صورة
    أحمد سعد
  • عرض 15 صورة
    لوجينا صلاح
  • عرض 15 صورة
    لوجينا صلاح
  • عرض 15 صورة
    لوجينا صلاح
  • عرض 15 صورة
    لوجينا صلاح
  • عرض 15 صورة
    لوجينا صلاح
  • عرض 15 صورة
    لوجينا صلاح
  • عرض 15 صورة
    أحمد سعد
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كتبت- أسماء مرسي:

شهد مهرجان توزيع جوائز Joy Awards في دوراته الخامسة بالرياض، تألقا كبيرا من نجوم ونجمات الفن، إلا أن البعض اختار الظهور بإطلالات غريبة.

وفي هذا التقرير، يستعرض "مصراوي" أغرب إطلالات نجوم ونجمات الفن في Joy Awards:

أحمد سعد

ظهر المطرب أحمد سعد بإطلالة نسائية غريبة، إذ ارتدى جاكيت طويل بصيحة الفرو باللون الأسود، ونسق أسفلها تيشرت وبنطلون بنفس اللون.

كما نسق مع إطلالته قلادة وحلق.

لوجينا صلاح

كما أثارت الجدل لوجينا صلاح جمال مصر بإطلالة غير مألوفة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأوف وايت، بأكمام واسعة ومنفوشة، ما أضفى على إطلالتها طابعا مختلفا وغير تقليديا.

واعتمدت مكياجا بدرجات النيود يتناسب مع لون بشرتها، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين بشكل عفوي.

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أحمد سعد لوجينا صلاح جوي اوردز
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