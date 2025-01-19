جمال لا يقاوم.. ناقد موضة يعلق على إطلالة رزان جمال في Joy Awards - 7 صور

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كتبت- أسماء مرسي:

أشاد ناقد الموضة المصري محمد الشريف بإطلالة الفنانة رزان جمال التي خطفت بها الأنظار، حيث ارتدت فستانا طويلا أسود ساحر من تصميم دار أزياء "ديور".

وصف "الشريف" الفستان بأنه يناسب شكل جسم رزان وبشرتها بشكل مثالي، مشيرا إلى أن اللوك بأكمله يعكس أناقة ورقي وبساطة لا تُقاوم.

وتابع أن إطلالة رزان تستحق تقييم 10 من 10.

View this post on Instagram A post shared by Mohamed El Sherif l محمد الشريف (@mohamedelsherifofficial)

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