"زي القمر".. ناقد موضة يصف إطلالة هذه الفنانة في Joy Awards

خطفت الأنظار بجمالها.. ناقد موضة يعلق على إطلالة أسماء جلال في Joy Awards

20 صورة ساحرة.. اللون الوردي يسيطر على الإطلالات في Joy Awards- من الأجمل؟

جمال لا يقاوم.. ناقد موضة يعلق على إطلالة رزان جمال في Joy Awards - 7 صور

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت الفنانة تارا عماد الحضور في حفل Joy Awards في دورته الخامسة بالرياض، بإطلالة ساحرة أبرزت جمالها وأنوثتها.

وأشاد ناقد الموضة المصري محمد الشريف بإطلالتها، قائلا: "اختارت فستانا ساحرا، تميز بتصميمه الفريد الذي يلائم قوامها الرشيق وأبرز جمال جسدها".

وأضاف أن اختيار اللون والقماشة أضفيا عليها لمسة من الرقي والأناقة، كما أن المكياج الهادئ والشعر الأنيق والمجوهرات أكملت الإطلالة بنجاح، ما جعلها تبدو كالقمر.

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