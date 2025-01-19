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"زي القمر".. ناقد موضة يصف إطلالة هذه الفنانة في Joy Awards

04:45 م الأحد 19 يناير 2025
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    تارا عماد
  • عرض 3 صورة
    تارا عماد
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كتبت- أسماء مرسي:

خطفت الفنانة تارا عماد الحضور في حفل Joy Awards في دورته الخامسة بالرياض، بإطلالة ساحرة أبرزت جمالها وأنوثتها.

وأشاد ناقد الموضة المصري محمد الشريف بإطلالتها، قائلا: "اختارت فستانا ساحرا، تميز بتصميمه الفريد الذي يلائم قوامها الرشيق وأبرز جمال جسدها".

وأضاف أن اختيار اللون والقماشة أضفيا عليها لمسة من الرقي والأناقة، كما أن المكياج الهادئ والشعر الأنيق والمجوهرات أكملت الإطلالة بنجاح، ما جعلها تبدو كالقمر.

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