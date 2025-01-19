20 صورة ساحرة.. اللون الوردي يسيطر على الإطلالات في Joy Awards- من الأجمل؟

خطفت الأنظار بجمالها.. ناقد موضة يعلق على إطلالة أسماء جلال في Joy Awards

"زي القمر".. ناقد موضة يصف إطلالة هذه الفنانة في Joy Awards

جمال لا يقاوم.. ناقد موضة يعلق على إطلالة رزان جمال في Joy Awards - 7 صور

كتبت- أسماء مرسي:

شهدت فعاليات مهرجان توزيع جوائز Joy Awards في نسخته الخامسة بالرياض، سيطرت اللون الوردي في مختلف درجاته على فساتين النجمات، حيث اعتمدته العديد من النجمات لإطلالاتهن.

في هذا التقرير، إليكم 5 فساتين باللون الوردي خطفت الأنظار في الحفل.

ياسمين رئيس

ظهرت الفنانة ياسمين رئيس بفستان طويل باللون الوردي من خامة الساتان ومنفوشا من أسفل، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، واعتمدت مكياجا ترابيا.

أسماء جلال

وارتدت الفنانة أسماء جلال إطلالة جذابة، حيث ظهرت بفستان طويل بجمع بين اللونين البينك والأسود، ونسقت معه كلاتش باللون البينك.

ناهد السباعي

تألقت الفنانة ناهد السباعي بفستان جريء مكشوفا عند منطقة الصدر باللون الوردي، تميز بأنه بقصة واسعة، واختارت وضع مكياجا بدرجات الألوان الترابية وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

نارين بيوتي

بينما أطلت "اليوتيوبر" نارين بيوتي بفستان أنيق باللون الوردي بقصة الكب ومزينا بالتطريزات اللامعة، ومزود بإكستنشن، واعتمدت مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر الشفاه بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.

سوسن بدر

اختارت الفنانة سوسن بدر الظهور بفستان أنيق باللون البينك مزينا بالتطريزات وحزام عند منطقة الخصر، ونسقت معه غطاء رأس بنفس اللون.

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