خطفت الأنظار بجمالها.. ناقد موضة يعلق على إطلالة أسماء جلال في Joy Awards

20 صورة ساحرة.. اللون الوردي يسيطر على الإطلالات في Joy Awards- من الأجمل؟

"زي القمر".. ناقد موضة يصف إطلالة هذه الفنانة في Joy Awards

جمال لا يقاوم.. ناقد موضة يعلق على إطلالة رزان جمال في Joy Awards - 7 صور

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت الفنانة أسماء جلال الأنظار بجمالها وأناقتها في مهرجان توزيع جوائز "جوي أوردز" في نسخته الخامسة بالرياض، بإطلالة ساحرة.

وقد وصف ناقد الموضة المصري محمد الشريف إطلالتها بأنها "خطيرة"، مشيرا إلى أن الفستان المميز الذي اختارته من توقيع المصمم اللبناني "إيلي أبو فيصل" كان موفقا جدا، وأبرز جمالها وأناقتها.

وأضاف الشريف أن التنسيق العام للإطلالة كان متكاملا، حيث تناغم الفستان مع المكياج والمجوهرات بشكل مثالي، ما جعلها تستحق تقييم 10 من 10.

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