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خطفت الأنظار بجمالها.. ناقد موضة يعلق على إطلالة أسماء جلال في Joy Awards

04:20 م الأحد 19 يناير 2025
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كتبت- أسماء مرسي:

خطفت الفنانة أسماء جلال الأنظار بجمالها وأناقتها في مهرجان توزيع جوائز "جوي أوردز" في نسخته الخامسة بالرياض، بإطلالة ساحرة.

وقد وصف ناقد الموضة المصري محمد الشريف إطلالتها بأنها "خطيرة"، مشيرا إلى أن الفستان المميز الذي اختارته من توقيع المصمم اللبناني "إيلي أبو فيصل" كان موفقا جدا، وأبرز جمالها وأناقتها.

وأضاف الشريف أن التنسيق العام للإطلالة كان متكاملا، حيث تناغم الفستان مع المكياج والمجوهرات بشكل مثالي، ما جعلها تستحق تقييم 10 من 10.

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اسماء جلال اطلالة اسماء جلال جوي اوردز
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