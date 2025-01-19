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جريئة وغير مناسبة لعمرها.. ناقد موضة يعلق على إطلالة نادية الجندي في Joy Awards - 6 صور

03:47 م الأحد 19 يناير 2025
  • عرض 6 صورة
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    نادية الجندي
  • عرض 6 صورة
    نادية الجندي من حفل جوي أوورد
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    الفنانة نادية الجندي
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    النجمة نادية الجندي
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    نادية الجندي (4)
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كتبت- أسماء مرسي:

وصف ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على "إنستجرام" فستان الفنانة نادية الجندي في فعاليات Joy Awards في دورته الخامسة، قائلا: " فستان نادية كان ليكون موفقا لولا الفتحة الكبيرة عند منطقة البطن والتي أفسدت الإطلالة بشكل عام".

وأشاد حنا بجمالها وأناقتها الدائمة، مشيرا إلى حرصها على الظهور بأفضل صورة في كل مناسبة.

ورغم الإشادة بجمالها وأناقتها، إلا أنه رأى أن هناك حدودا معينة يجب مراعاتها في اختيار الإطلالات، خاصة بالنسبة لفنانة بحجم نادية الجندي وتاريخها الفني العريق.

وأضاف: "الجلد الظاهر من الفتحة جعل الإطلالة غير مناسبة لعمرها".

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نادية الجندي اطلالة نادية الجندي Joy Awards
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