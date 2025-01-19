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بالأحمر الناري.. 5 نجمات بنفس "لون الفستان" في JOY AWARDS

04:00 م الأحد 19 يناير 2025
  • عرض 10 صورة
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    يسرا
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    تارا عماد
  • عرض 10 صورة
    تارا عماد
  • عرض 10 صورة
    مي عمر
  • عرض 10 صورة
    نيللي كريم
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  • عرض 10 صورة
    نيللي كريم
  • عرض 10 صورة
    تارا عماد
  • عرض 10 صورة
    بالأحمر الناري الجريء.. 10 صور لنجمات خطفن الأنظار في JOY AWARDS
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كتبت- أسماء مرسي:

شهدت فعاليات مهرجان JOY AWARDS في دورته الخامسة بالرياض، تألق العديد من نجمات الفن بإطلالات ساحرة باللون الأحمر الناري.

ويستعرض "مصراوي" في هذا التقرير نجمات الفن التي خطفن الأنظار بفساتين باللون الأحمر الناري.

نيللي كريم

ظهرت الفنانة نيللي كريم بفستان أنيق باللون الأحمر الناري بقصة الأوف شولدر ومنفوشا من أسفل، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

تارا عماد

كما أطلت الفنانة تارا عماد بفستان أحمر مزينا بالتطريزات عند منطقة الصدر ومن خامة الساتان من أسفل، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

مي عمر

وتألقت الفنانة مي عمر مرتدية فستانا طويلا باللون الأحمر اللامع وبقصة "الميرميد"، ووضعت مكياجا قويا بدرجات الأحمر الناري وتسريحة شعر منسدلة على الأكتاف.

لميس الحديدي

وأطلت أيضا الإعلامية لميس الحديدي بفستان باللون الأحمر، واعتمدت مكياجا بدرجات الألوان الترابية وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

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Joy Awards يسرا اللون الاحمر لميس الحديدي مي عمر تارا عماد
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