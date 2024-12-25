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بالأحمر الناري الجريء.. حسناء سيف الدين تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

08:31 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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    حسناء سيف الدين بمكياج قوي في أحدث ظهور
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    حسناء سيف الدين بإطلالة جريئة (1)
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    حسناء سيف الدين بإطلالة جريئة (2)
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    إطلالة حسناء سيف الدين احتفالا بالكريسماس
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كتبت- أسماء مرسي:

أطلت الفنانة حسناء سيف الدين بإطلالة جريئة وملفتة احتفالا بأجواء الكريسماس، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأحمر الناري بقصة لامعة، بصيحة الظهر المكشوف.

وجاء الفستان بشكل ضيق وانسيابي على جسمها.

واعتمدت مكياجا جريئا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري.

كما اختارت تسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء جلد باللون الذهبي.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من أقراط طويلة، وخاتم، واسورة.

الفنانة حسناء سيف الدين إطلالة حسناء سيف الدين الكريسماس
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