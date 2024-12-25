بالأحمر الناري الجريء.. حسناء سيف الدين تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

شورت قصير.. 4 صور لـ نسرين طافش بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها

فستان قصير وجريء.. مي عمر بإطلالة لافتة في أحدث ظهور

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كتبت- أسماء مرسي:

أطلت الفنانة حسناء سيف الدين بإطلالة جريئة وملفتة احتفالا بأجواء الكريسماس، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأحمر الناري بقصة لامعة، بصيحة الظهر المكشوف.

وجاء الفستان بشكل ضيق وانسيابي على جسمها.

واعتمدت مكياجا جريئا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري.

كما اختارت تسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء جلد باللون الذهبي.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من أقراط طويلة، وخاتم، واسورة.