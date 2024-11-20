20 إطلالة خطفت الأنظار للكابلز في القاهرة السينمائي

ظهرن بـ شورت وبدل.. 25 صورة لنجمات في مهرجان القاهرة تخلوا عن الفساتين

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- محمود عبد الناصر

استطاع عدد من الثنائيات "الكابلز" خطف الأنظار على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة في دورته الـ45 ، بإطلالتهما الجذابة والراقية.

لذا نرصد في التقرير التالي، أبرز الثنائيات على السجادة الحمراء الذين حرصوا على الظهور في أبهى إطلالة.

ماجد المصري وزوجته

أطل الفنان ماجد المصري ببدلة سوداء ونسق أسفلها قميصًا أبيض، أما زوجته، فاختارت فستانًا طويلاً باللون الأسود بقصة الكب.

حسين فهمي وزوجته

كما ظهىالفنان حسين فهمي بدلة سوداء ونسق أسفلها قميصا أبيض، أما زوجته، فارتدت فستانا طويلا باللون الأسود مزينًا بالتطريزات

هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

واختارت الفنانة هنادي مهنا الظهور بفستان طويل باللونين الأزرق والأسود بقصة الكب، أما زوجها، الفنان أحمد خالد صالح، فاختار بدلة سوداء ونسق أسفلها قميصًا أبيض

أروى وخطيبها

تألقت الفنانة أروى جودة بفستان جريء دون بطانة باللون الأوف وايت، بينما ارتدى خطيبها بدلة باللون الأبيض ونسق أسفلها قميص بنفس اللون.

بشرى وزوجها

أما الفنانة بشرى ظهرت بفستان طويل باللون الأخضر بقصة الكم الواحد، أما زوجها، فقد ارتدى بدلة سوداء ونسق أسفلها قميصًا أبيض.

محمد محمود عبد العزيز وزوجته

ارتدى الفنان محمد محمود عبد العزيز بدلة باللون الكحلي، ونسق أسفلها قميص أبيض، وبنطلون بيج.

بينما ظهرت زوجته بجاكيت طويل باللون الأسود، ونسقت أسفله توب أبيض.

آسر ياسين وزوجته

تألق الفنان آسر ياسين بإطلالته، إذ ارتدى بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها تيشرت بنفس اللون.

بينما ارتدت زوجته فستانا طويلا باللون الأحمر، واختارت تسريحة الشعر المنسدل لأعلى.

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