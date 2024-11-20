ظهرن بـ شورت وبدل.. 25 صورة لنجمات في مهرجان القاهرة تخلوا عن الفساتين

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- محمود عبد الناصر

شهد مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، تنوعا ملحوظا في إطلالات النجمات على السجادة الحمراء، فبين الفساتين الأنيقة والجذابة، إلا أن بعض الفنانات تخلوا عن الفساتين بتصاميم أخرى.

اختارت الفنانة بشرى الظهور ببدلة باللون الأسود، ونسقت أسفلها قميص أبيض، وتسريحة شعر منسدلة.

كما تألقت الفنانة هدى المفتي بإطلالة جريئة، إذ ارتدت قميص أبيض ونسقت أسفله "شورت" أسود.

وظهرت أيضا الفنانة مريهان حسين ببدلة لامعة باللون الأسود، ونسقت أسفلها توب بنفس اللون.

وأطلت الفنانة بسنت صيام بإطلالة جريئة مرتدية توب باللون الفضي اللامع، ونسقت أسفله جيب قصير وبليزر باللون "الأوف وايت".

بينما ارتدت الفنانة هند عبد الحليم توب جينز، ونسقت أسفله جيب أسود.

اقرأ أيضا:

شفاف ومفتوح.. 10 فساتين جريئة للنجمات في مهرجان القاهرة

كارثية وصادمة.. أغرب 20 صورة لـ إطلالات النجمات في القاهرة السينمائي

شورت وفستان شفاف.. أسوأ 40 صورة لإطلالات النجمات في القاهرة السينمائي

مينفعش تتلبس.. 30 صورة لـ أسوأ إطلالات اليوم الخامس في مهرجان القاهرة

فساتين بصيحة الظهر المكشوف.. 40 صورة للنجمات في مهرجان القاهرة