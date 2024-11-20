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ظهرن بـ شورت وبدل.. 25 صورة لنجمات في مهرجان القاهرة تخلوا عن الفساتين

03:42 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    هند عبد الحليم تتألق على الريد كاربت
  • عرض 25 صورة
    ميرهان حسين تتألق في مهرجان القاهرة
  • عرض 25 صورة
    بشرى وزوجها
  • عرض 25 صورة
    هند عبد الحليم على الريد كاربت
  • عرض 25 صورة
    هدى المفتي ترسل قبلة في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    هدى المفتي في مهرجان القاهرة
  • عرض 25 صورة
    هدى المفتي تتألق على السجادة الحمراء
  • عرض 25 صورة
    هند عبد الحليم جريئة على السجادة الحمراء
  • عرض 25 صورة
    بشرى وزوجها
  • عرض 25 صورة
    هند عبد الحليم على الريد كاربت
  • عرض 25 صورة
    هند عبد الحليم تتألق على الريد كاربت
  • عرض 25 صورة
    بشرى وزوجها
  • عرض 25 صورة
    بشرى وزوجها
  • عرض 25 صورة
    بشرى من عرض فيلم وين صرنا في مهرجان القاهرة
  • عرض 25 صورة
    بشرى من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    بشرى وزوجها
  • عرض 25 صورة
    ميرهان حسين في مهرجان القاهرة
  • عرض 25 صورة
    ميرهان حسين بالبدلة
  • عرض 25 صورة
    هدى المفتي
  • عرض 25 صورة
    هدى المفتي
  • عرض 25 صورة
    هدى المفتي
  • عرض 25 صورة
    إطلالة هدى المفتي
  • عرض 25 صورة
    ميرهان حسين بالبدلة
  • عرض 25 صورة
    ميرهان حسين تتألق على الريد كاربت
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كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- محمود عبد الناصر

شهد مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، تنوعا ملحوظا في إطلالات النجمات على السجادة الحمراء، فبين الفساتين الأنيقة والجذابة، إلا أن بعض الفنانات تخلوا عن الفساتين بتصاميم أخرى.

اختارت الفنانة بشرى الظهور ببدلة باللون الأسود، ونسقت أسفلها قميص أبيض، وتسريحة شعر منسدلة.

كما تألقت الفنانة هدى المفتي بإطلالة جريئة، إذ ارتدت قميص أبيض ونسقت أسفله "شورت" أسود.

وظهرت أيضا الفنانة مريهان حسين ببدلة لامعة باللون الأسود، ونسقت أسفلها توب بنفس اللون.

وأطلت الفنانة بسنت صيام بإطلالة جريئة مرتدية توب باللون الفضي اللامع، ونسقت أسفله جيب قصير وبليزر باللون "الأوف وايت".

بينما ارتدت الفنانة هند عبد الحليم توب جينز، ونسقت أسفله جيب أسود.

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مهرجان القاهرة نجمات بـ شورت وبدل نجمات تخلوا عن الفساتين بشرى ميرهان حسين
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