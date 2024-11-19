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جمالهن رهيب.. أجمل 30 إطلالة للفنانات في مهرجان القاهرة السينمائي

05:30 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
  • عرض 30 صورة
  • عرض 30 صورة
    اطلالة اروى جودة
  • عرض 30 صورة
    اروي جودة
  • عرض 30 صورة
    اروى جذابة
  • عرض 30 صورة
    اروى انيقة
  • عرض 30 صورة
    اروى بالابيض
  • عرض 30 صورة
    أروى جودة تسرق عدسات التصوير في مهرجان القاهرة
  • عرض 30 صورة
    أروى جودة وخطيبها رجل الأعمال الإيطالي في مهرجان القاهرة
  • عرض 30 صورة
    أروى جودة في مهرجان القاهرة
  • عرض 30 صورة
    أروى جودة تتألق في مهرجان القاهرة
  • عرض 30 صورة
    اطلالة شيرين رضا
  • عرض 30 صورة
    شيرين رضا
  • عرض 30 صورة
    فستان ميرهان
  • عرض 30 صورة
    ميرهان بالاسود
  • عرض 30 صورة
    ميرهان حسين (10)
  • عرض 30 صورة
    بالاحمر كندة علوش
  • عرض 30 صورة
    كندة علوش
  • عرض 30 صورة
    درة جذابة
  • عرض 30 صورة
    درة متالقة
  • عرض 30 صورة
    اطلالة درة
  • عرض 30 صورة
    كندة علوش
  • عرض 30 صورة
    درة
  • عرض 30 صورة
    ميرهان حسين جذابة
  • عرض 30 صورة
    ميرهان حسين (2)
  • عرض 30 صورة
    ميرهان حسين بالاسود
  • عرض 30 صورة
    ميرهان حسين (5)
  • عرض 30 صورة
    ميرهان حسين
  • عرض 30 صورة
    ميرهان حسين جذابة
  • عرض 30 صورة
    ميرهان حسين انيقة
  • عرض 30 صورة
    كندة علوش باطلالة انيقة
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كتبت- شيماء مرسي

تصوير- محمود عبد الناصر

اختارت بعض النجمات خلال حضورهن أيام مهرجان القاهرة السينمائي الظهور على الريد كاربت بفساتين جذابة وساحرة ومميزة.

وفي هذا الإطار يستعرض "مصراوي" خلال هذا التقرير أجمل إطلالات النجمات التي لفتت الأنظار خلال أيام مهرجان القاهرة السينمائي.

وارتدت أروى جودة بفستان طويل بقصة الكب باللون الأبيض واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

وأطلت الفنانة شيرين رضا بجمبسوت باللون الأبيض ونسقت معه جاكيت بنفس اللون.

وتألقت الفنانة ميرهان حسين بفستان طويل باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا.

وظهرت الفنانة درة بفستان طويل باللونين الأبيض والأسود بقصة الكب.

وأطلت الفنانة كندة علوش ببدلة باللون الأحمر ونسقت معها كلاتش وحذاء باللون الذهبي.

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