جمالهن رهيب.. أجمل 30 إطلالة للفنانات في مهرجان القاهرة السينمائي

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- محمود عبد الناصر

اختارت بعض النجمات خلال حضورهن أيام مهرجان القاهرة السينمائي الظهور على الريد كاربت بفساتين جذابة وساحرة ومميزة.

وفي هذا الإطار يستعرض "مصراوي" خلال هذا التقرير أجمل إطلالات النجمات التي لفتت الأنظار خلال أيام مهرجان القاهرة السينمائي.

وارتدت أروى جودة بفستان طويل بقصة الكب باللون الأبيض واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

وأطلت الفنانة شيرين رضا بجمبسوت باللون الأبيض ونسقت معه جاكيت بنفس اللون.

وتألقت الفنانة ميرهان حسين بفستان طويل باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا.

وظهرت الفنانة درة بفستان طويل باللونين الأبيض والأسود بقصة الكب.

وأطلت الفنانة كندة علوش ببدلة باللون الأحمر ونسقت معها كلاتش وحذاء باللون الذهبي.