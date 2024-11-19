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غريب وجريء.. 100 صورة لإطلالات النجمات في مهرجان القاهرة

02:45 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
  • عرض 100 صورة
  • عرض 100 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 100 صورة
    إلهام شاهين وإلهام صفي الدين
  • عرض 100 صورة
    إلهام شاهين تتالق بفستان بزي فرعوني
  • عرض 100 صورة
    إلهام شاهين في القاهؤة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    إلهام شاهين وإلهام صفي الدين بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 45
  • عرض 100 صورة
    فستان الهام شاهين
  • عرض 100 صورة
    اطلالة الهام شاهين
  • عرض 100 صورة
    الهام شاهين وابنة شقيقتها
  • عرض 100 صورة
    الهام شاهين تخطف الانظار
  • عرض 100 صورة
    إلهام شاهين وإلهام صفي الدين بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 45
  • عرض 100 صورة
    إلهام شاهين من مهرجان القاهرة
  • عرض 100 صورة
    إلهام شاهين بالاسود
  • عرض 100 صورة
    إلهام شاهين أنيقة
  • عرض 100 صورة
    إلهام شاهين...
  • عرض 100 صورة
    أروى جودة تتألق في مهرجان القاهرة_1
  • عرض 100 صورة
    أروى جودة وخطيبها رجل الأعمال الإيطالي في مهرجان القاهرة
  • عرض 100 صورة
    أروى جودة تتألق في مهرجان القاهرة
  • عرض 100 صورة
    أروى جودة وخطيبها رجل الأعمال الإيطالي في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    أروى جودة في مهرجان القاهرة
  • عرض 100 صورة
    أروى جودة تسرق عدسات التصوير في مهرجان القاهرة
  • عرض 100 صورة
    أروى جودة تشارك في مهرجان القاهرة
  • عرض 100 صورة
    أروى جودة تتألق في مهرجان القاهرة_1
  • عرض 100 صورة
    أروى جودة من افتتاح مهرجان القاهرة
  • عرض 100 صورة
    أروى جودة تخطف الأنظار
  • عرض 100 صورة
    أروى جودة في مهرجان القاهرة
  • عرض 100 صورة
    أروى جودة تتألق في مهرجان القاهرة
  • عرض 100 صورة
    أروى جودة تشارك في مهرجان القاهرة
  • عرض 100 صورة
    أروى جودة وخطيبها رجل الأعمال الإيطالي في مهرجان القاهرة
  • عرض 100 صورة
    أروى جودة
  • عرض 100 صورة
    أروى جودة تسرق عدسات التصوير في مهرجان القاهرة
  • عرض 100 صورة
    وارتدت الفنانة أروى جودة فستان طويل باللون الأبيض واعتمدت مكياجا قويا وتركت شعرها منسدلا.
  • عرض 100 صورة
    ارتدت الفنانة أروى جودة فستان طويل باللون الأبيض .
  • عرض 100 صورة
    أروى جودة بفستان مثير
  • عرض 100 صورة
    أروى جودة بالاوف وايت
  • عرض 100 صورة
    فستان اروى مع خطيبها
  • عرض 100 صورة
    اطلالة اروى
  • عرض 100 صورة
    فستان أروى جودة
  • عرض 100 صورة
    وتألقت الفنانة رانيا يوسف بفستان طويل باللونين الأسود والموف بقصة الكب
  • عرض 100 صورة
    اطلالة رانيا يوسف
  • عرض 100 صورة
    الفنانة رانيا يوسف في افتتاح الدورة الـ45
  • عرض 100 صورة
    الفنانة رانيا يوسف في افتتاح الدورة الـ45
  • عرض 100 صورة
    أروى جودة
  • عرض 100 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 100 صورة
    إلهام شاهين.مميزة
  • عرض 100 صورة
    رانيا يوسف من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    الفنانة رانيا يوسف من حفل افتتاح مهرجان القاهرة
  • عرض 100 صورة
    الفنانة رانيا يوسف
  • عرض 100 صورة
    نسرين طافش بظهور مميز في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    نسرين طافش تتالق في مهرجان القاهرة
  • عرض 100 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 100 صورة
    نسرين طافش في القاهرة
  • عرض 100 صورة
    نسرين طافش في القاهرة
  • عرض 100 صورة
    نسرين طافش في القاهرة
  • عرض 100 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 100 صورة
    نسرين طافش في القاهرة
  • عرض 100 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 100 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 100 صورة
    رانيا يوسف (1)
  • عرض 100 صورة
    رانيا يوسف (2)
  • عرض 100 صورة
    رانيا يوسف (3)
  • عرض 100 صورة
    رانيا يوسف (4)
  • عرض 100 صورة
    رانيا يوسف (5)
  • عرض 100 صورة
    فستان رانيا
  • عرض 100 صورة
    اطلالة رانيا
  • عرض 100 صورة
    وتألقت الفنانة رانيا يوسف بفستان طويل باللونين الأسود والموف بقصة الكب
  • عرض 100 صورة
    رانيا يوسف بفستان طويل باللونين الأسود والموف بقصة الكب
  • عرض 100 صورة
    فستان رانيا
  • عرض 100 صورة
    رانيا يوسف (11)
  • عرض 100 صورة
    رانيا يوسف من مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    هند عاكف (1)
  • عرض 100 صورة
    هند عاكف (2)
  • عرض 100 صورة
    هند عاكف (4)
  • عرض 100 صورة
    هند عاكف (6)
  • عرض 100 صورة
    هند عاكف (5)
  • عرض 100 صورة
    محمود حجازي وزوجته
  • عرض 100 صورة
    محمود حجازي وزوجته على السجادة الحمراء بالقاهرة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    محمود حجازي في خامس ايام القاهرة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    محمود حجازي بصحبة زوجته
  • عرض 100 صورة
    محمود حجازي وزوجته في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    سارة نخلة تسرق الأضواء في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    سارة نخلة تبهر الجماهير والمصورين في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    سارة نخلة تتألق في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    سارة نخلة تسرق الأضواء في مهرجان القاهرة السينمائي (3)
  • عرض 100 صورة
    سارة نخلة تسرق الأضواء في مهرجان القاهرة السينم
  • عرض 100 صورة
    سارة نخلة في مهرجان القاهرة
  • عرض 100 صورة
    سارة نخلة تسرق الأضواء في مهرجان القاهرة السينمائي (4)
  • عرض 100 صورة
    سارة نخلة تسرق الأضواء في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    سارة نخلة في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    سارة نخلة في مهرجان القاهرة
  • عرض 100 صورة
    محمود حجازي
  • عرض 100 صورة
    محمود حجازي
  • عرض 100 صورة
    محمود حجازي
  • عرض 100 صورة
    محمود حجازي
  • عرض 100 صورة
    محمود حجازي
  • عرض 100 صورة
    هند عاكف
  • عرض 100 صورة
    هند عاكف
  • عرض 100 صورة
    هند عاكف
  • عرض 100 صورة
    هند عاكف
  • عرض 100 صورة
    هند عاكف
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كتبت- شيماء مرسي

تصوير- محمود عبد الناصر

خطفت نجمات الفن الأنظار على السجادة خلال خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 بإطلالات أنيقة وجذابة وأحيانا جريئة وغريبة.

وتنوعت إطلالات نجمات الفن في أيام المهرجان بفساتين جريئة والغريبة والقصيرة.

وأيضا ظهر البعض منهن بإطلالات بفساتين ميدي وصيحة الـ "كروب توب".

وأطلت الفنانة إلهام شاهين بفستان طويل باللون الأزرق ويتميز برسومات فرعونية.

وارتدت الفنانة أروى جودة فستان طويل باللون الأبيض واعتمدت مكياجا قويا وتركت شعرها منسدلا.

وتألقت الفنانة رانيا يوسف بفستان طويل باللونين الأسود والموف بقصة الكب

وظهرت الفنانة سارة نخلة بفستان طويل باللون الأسود بصيحة الظهر المكشوف.

وأطلت الفنانة بسنت صيام بتوب باللون الفضي اللامع ونسقت معه جيب وبليزر باللون الأوف وايت.

وتألقت الفنانة هند عاكف بفستان طويل باللون الأسود واعتمدت مكاجا قويا.

وارتدى محمود حجازي ببدلة من المخمل باللون الأخضر.

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اطلالات النجمات مهرجان القاهرة اطلالات غريبة اطلالات جريئة رانيا يوسف اروى جودة
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