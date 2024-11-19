غريب وجريء.. 100 صورة لإطلالات النجمات في مهرجان القاهرة

بإطلالة أنيقة.. محمود حجازي يتألق في سادس أيام القاهرة السينمائي

بفستان أسود.. هند عاكف تتألق في سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي

جذابة وساحرة.. أبرز 50 إطلالة في سادس أيام القاهرة السينمائي

أجرأ 10 إطلالات للنجمات في القاهرة السينمائي

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كتبت- شيماء مرسي

تصوير- محمود عبد الناصر

خطفت نجمات الفن الأنظار على السجادة خلال خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 بإطلالات أنيقة وجذابة وأحيانا جريئة وغريبة.

وتنوعت إطلالات نجمات الفن في أيام المهرجان بفساتين جريئة والغريبة والقصيرة.

وأيضا ظهر البعض منهن بإطلالات بفساتين ميدي وصيحة الـ "كروب توب".

وأطلت الفنانة إلهام شاهين بفستان طويل باللون الأزرق ويتميز برسومات فرعونية.

وارتدت الفنانة أروى جودة فستان طويل باللون الأبيض واعتمدت مكياجا قويا وتركت شعرها منسدلا.

وتألقت الفنانة رانيا يوسف بفستان طويل باللونين الأسود والموف بقصة الكب

وظهرت الفنانة سارة نخلة بفستان طويل باللون الأسود بصيحة الظهر المكشوف.

وأطلت الفنانة بسنت صيام بتوب باللون الفضي اللامع ونسقت معه جيب وبليزر باللون الأوف وايت.

وتألقت الفنانة هند عاكف بفستان طويل باللون الأسود واعتمدت مكاجا قويا.

وارتدى محمود حجازي ببدلة من المخمل باللون الأخضر.