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أجرأ 10 إطلالات للنجمات في القاهرة السينمائي

02:29 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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    جوري بكر ترسل قبلة للجمهور في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 40 صورة
    جوري بكر بمهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 40 صورة
    جوري بكر ترسل قبلة للجمهور
  • عرض 40 صورة
    جوري بكر تتالق بالاسود
  • عرض 40 صورة
    جوري بكر جذابة
  • عرض 40 صورة
    جوري بكر بإطلالة مميزة في مهرجان القاهرة
  • عرض 40 صورة
    جوري بكر بالاسود
  • عرض 40 صورة
    غادة إبراهيم
  • عرض 40 صورة
    فستان غادة إبراهيم
  • عرض 40 صورة
    غادة إبراهيم بالاسود
  • عرض 40 صورة
    اطلالة غادة إبراهيم
  • عرض 40 صورة
    غادة إبراهيم جذابة
  • عرض 40 صورة
    هدى المفتي في أحدث ظهور لها
  • عرض 40 صورة
    هدى المفتي ترسل قبلة في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 40 صورة
    إطلالة إنجي المقدم في مهرجان القاهرة
  • عرض 40 صورة
    فستان انجي المقدم
  • عرض 40 صورة
    بفستان جريء إنجي المقدم تخطف الأنظار
  • عرض 40 صورة
    إنجي المقدم
  • عرض 40 صورة
    إنجي المقدم تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة
  • عرض 40 صورة
    حضور إنجي المقدم في مهرجان القاهرة
  • عرض 40 صورة
    نسرين طافش تتالق في مهرجان القاهرة
  • عرض 40 صورة
    نسرين طافش جذابة
  • عرض 40 صورة
    نسرين طافش تتألق
  • عرض 40 صورة
    نسرين طافش باطلالة مميزة
  • عرض 40 صورة
    نسرين طافش في مهرجان القاهرة
  • عرض 40 صورة
    نسرين طافش بالاسود
  • عرض 40 صورة
    اطلالة نسرين طافش
  • عرض 40 صورة
    نسرين طافش كالفراشة
  • عرض 40 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 40 صورة
    أطلت الفنانةرانيا يوسف بفستان طويل بقصة الكب باللونين الأسود والموف واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها
  • عرض 40 صورة
    ارتدت الفنانة أروى جودة فستان طويل باللون الأبيض مزينت بالورود.
  • عرض 40 صورة
    فستان منى ممدوح
  • عرض 40 صورة
    منى ممدوح
  • عرض 40 صورة
    رانيا يوسف من مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 40 صورة
    هدى المفتي بالابيض
  • عرض 40 صورة
    هدى المفتي بالشورت
  • عرض 40 صورة
    هدى المفتي ترسل قبلة في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 40 صورة
    هدى المفتي باطلالة مثيرة
  • عرض 40 صورة
    هدى المفتي في مهرجان القاهرة
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كتبت- شيماء مرسي

تصوير- محمود عبد الناصر

بالرغم من أن بعض نجمات الفن ظهرت بإطلالات جذابة وأنيقة خلال حضورهن مهرجان القاهرة السينمائي، إلا أن بعض الإطلالات جاءت جريئة.

أروى جودة

ارتدت الفنانة أروى جودة فستان طويل باللون الأبيض مزينت بالورود.

رانيا يوسف

أطلت الفنانةرانيا يوسف بفستان طويل بقصة الكب باللونين الأسود والموف واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

منى ممدوح

ظهرت الفنانة منى ممدوح بفستان طويل باللون الأسود بقصة الكب وبفتحة ساق جريئة.

نسرين طافش

اختارت الفنانة نسرين طافش الظهور بفستان طويل باللون الأسود بقصة الكب.

بسنت صيام

ارتدت الفنانة بسنت صيام فستان طويل باللونين الأسود والفضي بقصة الكب وبفتحة ساق جريئة.

حسناء سيف الدين

ارتدت الفنانة حسناء سيف الدين فستان باللون الأزرق بقصة الكت وبفتحة ساق جريئة.

إنجي المقدم

ظهرت الفنانة إنجي المقدم بفستان باللون الفضي اللامع وبقصة الكب.

هدى المفتى

ارتدت الفنانة هدى المفتي بشميز باللون الأبيض مع شورت باللون الأسود.

غادة إبراهيم

أطلت الفنانة غادة إبراهيم بفستان قصير باللون الأسود من خامة الدانتيل ونسقت معه حذاء بنفس اللون

جوري بكر

ظهرت الفنانة جوري بكر بفستان طويل باللون الأسود بقصة الكب.

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مهرجان القاهرة اجرا اطلالات رانيا يوسف اروى جودة نسرين طافش
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