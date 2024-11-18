أطلت بالأبيض.. 35 صورة لإطلالات شيرين رضا في القاهرة السينمائي

كتبت- شيماء مرسي

خطفت الفنانة شيرين رضا الأنظار على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات اليون الخامس من مهرجان القاهرة السينمائي.

وأطلت شيرين بجامبسوت باللون الأبيض، ونسقت معه جاكيت بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

وفي هذا التقرير، نستعرض لكم أبرز إطلالات شيرين رضا في مهرجان القاهرة السينمائي في دوراته السابقة.

فستان أسود:

أطلت شيرين في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي ٢٠١٨ بفستان طويل باللون الأسود بفتحة ساق على الجانبين، واعتمدت مكياجا قويا.

فستان مينت جرين:

ظهرت الفنانة شيرين رضا في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في إحدى دوراته السابقة بفستان حرير باللون المينت جرين الفاتح بأكمام منفصلة، وجاء التصميم بكشاكش عند الصدر والأكمام وطيات من الأسفل.

إطلالة محتشمة:

تألقت شيرين في اليوم الثالث من مهرجان القاهرة ٢٠١٩ بفستان قصير بأكمام طويلة، من قماش الكاروهات الثقيل، تميز بقصته المحتشمة من الأعلى، وفتحة الرقبة الدائرية الضيقة، ونسقت مع الإطلالة حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأحمر المائل للبرتقالي، وحذاء كعب عالي باللون النيود.

فستان أخضر:

ارتدت في حفل افتتاح المهرجان ٢٠٢١ بفستان أخضر مزود بأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

تنورة طويلة:

وتألقت في ختام مهرجان القاهرة ٢٠١٩ ببلوزة من الساتان الشفاف باللون الأبيض، مع تنورة طويلة مزينة بالكامل بالشراشيب، باللون النحاسي، وحزام عريض بصيحة الأستيك باللون الأسود عند منطقة الخصر.

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