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40 صورة لـ أسوأ إطلالات في مهرجان القاهرة السينمائي.. صادمة وكارثية

07:00 م الأحد 17 نوفمبر 2024
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    هند عاكف (5)
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    هند عاكف (6)
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    هند عاكف (4)
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    هند عاكف (1)
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    هند عاكف (2)
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    هند عاكف (3)
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    هند عاكف
  • عرض 40 صورة
    هند عاكف
  • عرض 40 صورة
    فستان هند عاكف
  • عرض 40 صورة
    اطلالة هند عاكف
  • عرض 40 صورة
    هند عاكف
  • عرض 40 صورة
    طول الفستان غير مناسب مع شكل الحذاء
  • عرض 40 صورة
    إطلالة الفنانة هند عاكف، فقد وصفت بأنها سيئة للغاية
  • عرض 40 صورة
    بشرى من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 40 صورة
    علقت استشارية الأزياء على إطلالتها بأنها تشبه زي لحفلة تنكرية
  • عرض 40 صورة
    الفنانة رانيا يوسف في افتتاح الدورة الـ45
  • عرض 40 صورة
    رانيا يوسف على الريد كاربت
  • عرض 40 صورة
    رانيا يوسف على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 40 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 40 صورة
    رانيا يوسف من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 40 صورة
    فستان رانيا يوسف
  • عرض 40 صورة
    الفنانة رانيا يوسف
  • عرض 40 صورة
    رانيا يوسف من افتتاح القاهرة
  • عرض 40 صورة
    رانيا يوسف (2)
  • عرض 40 صورة
    فستان ناسب حفلات الهالوين التنكرية أكثر من كونه إطلالة مناسبة لسجادة حمراء لمهرجان سينمائي.
  • عرض 40 صورة
    فستان رانيا
  • عرض 40 صورة
    اطلتلة رانيا
  • عرض 40 صورة
    رانيا باطلالة مختلفة
  • عرض 40 صورة
    رانيا في القاهرة
  • عرض 40 صورة
    فستان رانيا يوسف
  • عرض 40 صورة
    فستان رانيا الغريب
  • عرض 40 صورة
    لفنانة رانيا يوسف، حيث وصفته استشارية الموضة بأنه يناسب حفلات الهالوين التنكرية أكثر من كونه إطلالة
  • عرض 40 صورة
    رانيا يوسف (11)
  • عرض 40 صورة
    فستان يناسب حفلات الهالوين
  • عرض 40 صورة
    اطلاة رانيا يوسف
  • عرض 40 صورة
    فستان رانيا يوسف
  • عرض 40 صورة
    الفنانة رانيا يوسف
  • عرض 40 صورة
    فستان هند عاكف
  • عرض 40 صورة
    هند عاكف
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كتبت- أسماء مرسي:

حرصت نجمات الفن خلال حضورهن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 على ارتداء أجمل التصاميم والتألق على السجادة الحمراء، إلا أن بعض الإطلالات جاءت غير موقفة إما بسبب ارتداء تصاميم غير مناسب لشكل أجسامهن، أو اعتماد تصميمات قديمة غير ملائمة لطبيعة الحدث.

وفقا ما ذكرته مصممة الأزياء واستشارية الموضة زينب الشوربجي، في تصريح لـ "مصراوي"، نستعرض أسوأ إطلالات النجمات من الافتتاح لـ اليوم الرابع من المهرجان:

ندي أكرم

وصفت استشارية الموضة إطلالة ندى أكرم بأنها جاءت غير موفقة في تنسيق الألوان والقصة والخامة، حيث لم يتناسب الحذاء والحقيبة مع الفستان، كما أن الخامة المستخدمة كانت قديمة وغير عصرية.

هند عاكف

أما إطلالة الفنانة هند عاكف، فقد وصفت بأنها سيئة للغاية، حيث كان طول الفستان غير مناسب مع شكل الحذاء، وقصة الفستان الضيقة والخامة المطاطية القديمة أظهرت الجسم بشكل غير لائق.

بشرى

علقت استشارية الأزياء على إطلالتها بأنها تشبه زي لحفلة تنكرية أكثر منه إطلالة مناسبة لسجادة حمراء لمهرجان سينمائي.

وأضافت أن تنسيق الحذاء والنضارة والقميص والجاكت والبنطلون معا كان غير متناسق على الإطلاق.

رانيا يوسف

أما الفنانة رانيا يوسف، حيث وصفته استشارية الموضة بأنه يناسب حفلات الهالوين التنكرية أكثر من كونه إطلالة مناسبة لسجادة حمراء لمهرجان سينمائي.

وأشارت إلى أن التول المنفوش من على الكتف أضاف إلى الإطلالة مظهرا سيئا.

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