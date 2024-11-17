40 صورة لـ أسوأ إطلالات في مهرجان القاهرة السينمائي.. صادمة وكارثية

كتبت- أسماء مرسي:

حرصت نجمات الفن خلال حضورهن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 على ارتداء أجمل التصاميم والتألق على السجادة الحمراء، إلا أن بعض الإطلالات جاءت غير موقفة إما بسبب ارتداء تصاميم غير مناسب لشكل أجسامهن، أو اعتماد تصميمات قديمة غير ملائمة لطبيعة الحدث.

وفقا ما ذكرته مصممة الأزياء واستشارية الموضة زينب الشوربجي، في تصريح لـ "مصراوي"، نستعرض أسوأ إطلالات النجمات من الافتتاح لـ اليوم الرابع من المهرجان:

ندي أكرم

وصفت استشارية الموضة إطلالة ندى أكرم بأنها جاءت غير موفقة في تنسيق الألوان والقصة والخامة، حيث لم يتناسب الحذاء والحقيبة مع الفستان، كما أن الخامة المستخدمة كانت قديمة وغير عصرية.

هند عاكف

أما إطلالة الفنانة هند عاكف، فقد وصفت بأنها سيئة للغاية، حيث كان طول الفستان غير مناسب مع شكل الحذاء، وقصة الفستان الضيقة والخامة المطاطية القديمة أظهرت الجسم بشكل غير لائق.

بشرى

علقت استشارية الأزياء على إطلالتها بأنها تشبه زي لحفلة تنكرية أكثر منه إطلالة مناسبة لسجادة حمراء لمهرجان سينمائي.

وأضافت أن تنسيق الحذاء والنضارة والقميص والجاكت والبنطلون معا كان غير متناسق على الإطلاق.

رانيا يوسف

أما الفنانة رانيا يوسف، حيث وصفته استشارية الموضة بأنه يناسب حفلات الهالوين التنكرية أكثر من كونه إطلالة مناسبة لسجادة حمراء لمهرجان سينمائي.

وأشارت إلى أن التول المنفوش من على الكتف أضاف إلى الإطلالة مظهرا سيئا.