إعلان

50 صورة ساحرة لإطلالات "الكابلز" في القاهرة السينمائي.. من بداية المهرجان حتى الآن

06:30 م السبت 16 نوفمبر 2024
  • عرض 50 صورة
  • عرض 50 صورة
    ماجد المصري وزوجته
  • عرض 50 صورة
    إطلالة درة وزوجها
  • عرض 50 صورة
    حسين فهمي وزوجته
  • عرض 50 صورة
    الفنانة درة
  • عرض 50 صورة
    حسين فهمي وزوجته
  • عرض 50 صورة
    ماجد المصري وزوجته بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح
  • عرض 50 صورة
    حسين فهمي وزوجته
  • عرض 50 صورة
    حسين فهمي وزوجته يخطفان الأنظار
  • عرض 50 صورة
    ماجد المصري وزوجته
  • عرض 50 صورة
    إطلالة حسين فهمي وزوجته
  • عرض 50 صورة
    حسين فهمي وزوجته
  • عرض 50 صورة
    إطلالة ماجد المصري وزوجته
  • عرض 50 صورة
    ماجد المصري وزوجته بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    ماجد المصري وزوجته بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    ماجد المصري وزوجته بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    ماجد المصري وزوجته بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح
  • عرض 50 صورة
    أروة جودة بفستان مكشوف
  • عرض 50 صورة
    أروى جودة وخطيبها
  • عرض 50 صورة
    أروى جودة
  • عرض 50 صورة
    أروى جودة
  • عرض 50 صورة
    أروى جودة
  • عرض 50 صورة
    فستان أروى جودة
  • عرض 50 صورة
    أروى جودة وخطيبها
  • عرض 50 صورة
    مشاركة أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا ووالدها هاني مهنافي مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا ووالدها هاني مهنا
  • عرض 50 صورة
    هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح في مهرجان القاهرة
  • عرض 50 صورة
    أمير شاهين رفقة زوجته 3
  • عرض 50 صورة
    أمير شاهين وزوجته يخطفان الأنظار
  • عرض 50 صورة
    أمير شاهين وزوجته
  • عرض 50 صورة
    أمير شاهين مع زوجته على ريد كاربت حفل افتتاح مهرجان القاهرة_10
  • عرض 50 صورة
    أمير شاهين وزوجته على ريد كاربت حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي_11
  • عرض 50 صورة
    أمير شاهين وزوجته من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي_12
  • عرض 50 صورة
    ماجد المصري وزوجته بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    ماجد المصري وزوجته بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    أروى جودة
  • عرض 50 صورة
    هنادي مهنا في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح
  • عرض 50 صورة
    أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا ووالدها هاني مهنا
  • عرض 50 صورة
    أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا ووالدها هاني مهنا في مهرجان القاهرة
  • عرض 50 صورة
    أروى جودة وخطيبها
  • عرض 50 صورة
    مشاركة أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا ووالدها هاني مهنافي مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح في مهرجان القاهرة
  • عرض 50 صورة
    هنادي مهنا في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    أروى جودة
  • عرض 50 صورة
    إطلالة أروى جودة وخطيبها
  • عرض 50 صورة
    محمد محمود عبد العزيز وزوجته
  • عرض 50 صورة
    إطلالة محمد محمود عبد العزيز وزوجته
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- محمود عبد الناصر

حرص عدد من الثنائيات "الكابلز" على حضور فعاليات الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي، وتألقوا بإطلالاتهم الأنيقة التي خطفت أنظار الجميع وعدسات المصورين.

وفي التقرير التالي، نستعرض لكم أبرز إطلالات الكابلز على مدار أيام المهرجان:

درة وزوجها

تألقت الفنانة درة بفستان طويل باللون الأبيض مزود بإكستنشن باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الأكتاف.

بينما ظهر زوجها ببدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص بنفس اللون.

حسين فهمي وزوجته

أطل الفنان حسين فهمي مرتديا بدلة سوداء ونسق أسفلها قميصا أبيض، أما زوجته، فارتدت فستانا طويلا باللون الأسود مزينًا بالتطريزات.

ماجد المصري وزوجته

كما ارتدى الفنان ماجد المصري ببدلة سوداء ونسق أسفلها قميص أبيض، أما زوجته، فاختارت فستانًا طويلاً باللون الأسود بقصة الكب، واعتمدت مكياج بدرجات النيود.

هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

وتألقت الفنانة هنادي مهنا بفستان طويل باللونين الأزرق والأسود بقصة الكب، أما زوجها، الفنان أحمد خالد صالح، فاختار بدلة سوداء ونسق أسفلها قميص أبيض.

محمد محمود عبد العزيز وزوجته

تألق الفنان محمد محمود عبد العزيز ببدلة باللون الأزرق، ونسق أسفلها قميص أبيض وبنطلون بيج.

بينما ارتدت زوجته جاكيت طويل باللون الأسود، ونسقت أسفله توب باللون البيج، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

أمير شاهين وزوجته

ارتدى الفنان أمير شاهين بدلة سوداء ونسق أسفلها قميص أبيض، أما زوجته، فقد ظهرت بفستان باللون الوردي (بينك) وبقصة الكب.

أروى جودة وخطيبها

وأطلت الفنانة أروى جودة بفستان جريء باللون الأوف وايت دون بطانة، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الأكتاف.

وارتدى خطيبها ببليزر باللون الأوف وايت ونسق معه بنطلون باللون الأسود.

اقرأ أيضا:

50 صورة للنجمات بفساتين ضيقة وجريئة في مهرجان القاهرة

نسرين طافش خطفت الأنظار.. 40 صورة لنجمات بإطلالات كالأميرات في مهرجان القاهرة

جمالهن رهيب.. 40 إطلالة لنجمات ظهرن بإطلالات ملكية في القاهرة

أحمد عز جذاب.. 50 إطلالة لنجوم الفن في افتتاح القاهرة السينمائي

20 صور لأجرأ إطلالة في افتتاح مهرجان القاهرة- بدون بطانة وشفاف

إطلالات الكابلز في القاهرة السينمائي هرجان القاهرة السينمائي رة وزوجها هنادي مهنا وأحمد خالد صالح
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مينفعش تتلبس في مهرجان.. أغرب إطلالة في اليوم الثالث لمهرجان القاهرة؟.. 10 صور تكشف

إعلان

إعلان

منخفض جوي.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة