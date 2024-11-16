50 صورة ساحرة لإطلالات "الكابلز" في القاهرة السينمائي.. من بداية المهرجان حتى الآن

مينفعش تتلبس في مهرجان.. أغرب إطلالة في اليوم الثالث لمهرجان القاهرة؟..

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- محمود عبد الناصر

حرص عدد من الثنائيات "الكابلز" على حضور فعاليات الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي، وتألقوا بإطلالاتهم الأنيقة التي خطفت أنظار الجميع وعدسات المصورين.

وفي التقرير التالي، نستعرض لكم أبرز إطلالات الكابلز على مدار أيام المهرجان:

درة وزوجها

تألقت الفنانة درة بفستان طويل باللون الأبيض مزود بإكستنشن باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الأكتاف.

بينما ظهر زوجها ببدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص بنفس اللون.

حسين فهمي وزوجته

أطل الفنان حسين فهمي مرتديا بدلة سوداء ونسق أسفلها قميصا أبيض، أما زوجته، فارتدت فستانا طويلا باللون الأسود مزينًا بالتطريزات.

ماجد المصري وزوجته

كما ارتدى الفنان ماجد المصري ببدلة سوداء ونسق أسفلها قميص أبيض، أما زوجته، فاختارت فستانًا طويلاً باللون الأسود بقصة الكب، واعتمدت مكياج بدرجات النيود.

هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

وتألقت الفنانة هنادي مهنا بفستان طويل باللونين الأزرق والأسود بقصة الكب، أما زوجها، الفنان أحمد خالد صالح، فاختار بدلة سوداء ونسق أسفلها قميص أبيض.

محمد محمود عبد العزيز وزوجته

تألق الفنان محمد محمود عبد العزيز ببدلة باللون الأزرق، ونسق أسفلها قميص أبيض وبنطلون بيج.

بينما ارتدت زوجته جاكيت طويل باللون الأسود، ونسقت أسفله توب باللون البيج، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

أمير شاهين وزوجته

ارتدى الفنان أمير شاهين بدلة سوداء ونسق أسفلها قميص أبيض، أما زوجته، فقد ظهرت بفستان باللون الوردي (بينك) وبقصة الكب.

أروى جودة وخطيبها

وأطلت الفنانة أروى جودة بفستان جريء باللون الأوف وايت دون بطانة، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الأكتاف.

وارتدى خطيبها ببليزر باللون الأوف وايت ونسق معه بنطلون باللون الأسود.

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