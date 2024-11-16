أجرأ فستان.. 10 صور لإطلالة بسنت صيام في ثالت أيام مهرجان القاهرة

كتبت- أسماء مرسي:

شهد مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، كالعادة، تنافسًا شديدًا بين النجمات على السجادة الحمراء، ولكن بعضهن اخترن تصميمات كانت الأكثر جراءة، فمن هي صاحبة هذه الإطلالة؟

تري استشارية ومصمة الأزياء زينب الشوربجي في تصريحها لـ "مصراوي"، أن الفنانة بسنت صيام هي التي تستحق هذا اللقب في هذا اليوم.

وتابعت أن الفستان تميز بقصة قديمة جدا أبرزت قوامها، مع تصميم جريء للصدر المكشوف المطرز، ووجود فتحة ساق جريئة أحد الجانبين، ما أضفى عليها لمسة من الجرأة.

وظهرت "بسنت" بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود والرصاصي، تميز بأنه مكشوفا عند منطقة الصدر ومزينا بالتطريزات.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الأكتاف.

وافتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 مساء الأربعاء الماضي، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.

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