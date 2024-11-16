إعلان

كارثية .. 30 صورة لـ أسوأ إطلالات النجمات في ثالث أيام القاهرة السينمائي

06:00 م السبت 16 نوفمبر 2024
  • عرض 30 صورة
  • عرض 30 صورة
    ندى أكرم
  • عرض 30 صورة
    فستان ندى أكرم
  • عرض 30 صورة
    هند عاكف
  • عرض 30 صورة
    إطلالة ندى أكرم
  • عرض 30 صورة
    فستان ندى أكرم
  • عرض 30 صورة
    6996589
  • عرض 30 صورة
    ندى أكرم
  • عرض 30 صورة
    989898
  • عرض 30 صورة
    ندى أكرم
  • عرض 30 صورة
    3263256
  • عرض 30 صورة
    ندى أكرم
  • عرض 30 صورة
    ندى أكرم
  • عرض 30 صورة
    إطلالة هند عاكف
  • عرض 30 صورة
    هند عاكف
  • عرض 30 صورة
    ندى أكرم على السجادة الحمراء
  • عرض 30 صورة
    ندى أكرم
  • عرض 30 صورة
    ندى أكرم
  • عرض 30 صورة
    ندى أكرم
  • عرض 30 صورة
    هند عاكف
  • عرض 30 صورة
    ندى أكرم بفستان سيء
  • عرض 30 صورة
    ندى أكرم
  • عرض 30 صورة
    إطلالة ندى أكرم في القاهرة السينمائي
  • عرض 30 صورة
    فستان هند عاكف
  • عرض 30 صورة
    إطلالة ندى أكرم في القاهرة السينمائي
  • عرض 30 صورة
    ندى أكرم
  • عرض 30 صورة
    ندى أكرم
  • عرض 30 صورة
    إطلالة ندى أكرم في القاهرة السينمائي
  • عرض 30 صورة
    هند عاكف
  • عرض 30 صورة
    إطلالة ندى أكرم في القاهرة السينمائي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء مرسي:

حرصت نجمات الفن خلال حضورهن اليوم الثالث من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، على ارتداء أجمل التصاميم والتألق على السجادة الحمراء، إلا أن بعض الإطلالات جاءت غير موقفة إما بسبب ارتداء تصاميم غير مناسب لشكل أجسامهن، أو اعتماد تصميمات قديمة غير ملائمة لطبيعة الحدث.

وفي التقرير التالي، يستعرض لكم "مصراوى"، أسوأ إطلالات في اليوم الثالث لمهرجان القاهرة، وفقا لما أوضحته مصممة واستشارية الأزياء زينب الشوربجي في تصريح لمصراوي.

ندى أكرم

انتقدت استشارية الموضة إطلالة الفنانة ندى أكرم، مشيرة إلى أن هناك عدة أخطاء في تنسيق الألوان والقصة والخامة، فالحذاء والحقيبة لا يتناسبان مع الفستان.

وأضافت أن الخامة المستخدمة في الفستان قديمة وغير عصرية، كما أن قصة الأكتاف والعنق الضيقة تجعل الحركة مقيدة.

هند عاكف

أما إطلالة الفنانة هند عاكف، فوصفتها بأنها سيئة للغاية، لأن طول الفستان غير مناسب مع شكل الحذاء، وقصة الفستان الضيقة والخامة المطاطية القديمة تظهر الجسم بشكل غير لائق.

وأشارت إلى أن قصة الكتف الشيفون والوردة السوداء من الجانب الآخر تخلق ازدحاما بصريا غير مرغوب فيه.

اقرأ أيضا:

50 صورة للنجمات بفساتين ضيقة وجريئة في مهرجان القاهرة

نسرين طافش خطفت الأنظار.. 40 صورة لنجمات بإطلالات كالأميرات في مهرجان القاهرة

جمالهن رهيب.. 40 إطلالة لنجمات ظهرن بإطلالات ملكية في القاهرة

أحمد عز جذاب.. 50 إطلالة لنجوم الفن في افتتاح القاهرة السينمائي

20 صور لأجرأ إطلالة في افتتاح مهرجان القاهرة- بدون بطانة وشفاف

أسوأ إطلالات النجمات مهرجان القاهرة السينمائي ندى أكرم هند عاكف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أجرأ فستان.. 10 صور لإطلالة بسنت صيام في ثالت أيام مهرجان القاهرة

إعلان

إعلان

منخفض جوي.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة