كارثية .. 30 صورة لـ أسوأ إطلالات النجمات في ثالث أيام القاهرة السينمائي

مينفعش تتلبس في مهرجان.. أغرب إطلالة في اليوم الثالث لمهرجان القاهرة؟..

كتبت- أسماء مرسي:

حرصت نجمات الفن خلال حضورهن اليوم الثالث من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، على ارتداء أجمل التصاميم والتألق على السجادة الحمراء، إلا أن بعض الإطلالات جاءت غير موقفة إما بسبب ارتداء تصاميم غير مناسب لشكل أجسامهن، أو اعتماد تصميمات قديمة غير ملائمة لطبيعة الحدث.

وفي التقرير التالي، يستعرض لكم "مصراوى"، أسوأ إطلالات في اليوم الثالث لمهرجان القاهرة، وفقا لما أوضحته مصممة واستشارية الأزياء زينب الشوربجي في تصريح لمصراوي.

ندى أكرم

انتقدت استشارية الموضة إطلالة الفنانة ندى أكرم، مشيرة إلى أن هناك عدة أخطاء في تنسيق الألوان والقصة والخامة، فالحذاء والحقيبة لا يتناسبان مع الفستان.

وأضافت أن الخامة المستخدمة في الفستان قديمة وغير عصرية، كما أن قصة الأكتاف والعنق الضيقة تجعل الحركة مقيدة.

هند عاكف

أما إطلالة الفنانة هند عاكف، فوصفتها بأنها سيئة للغاية، لأن طول الفستان غير مناسب مع شكل الحذاء، وقصة الفستان الضيقة والخامة المطاطية القديمة تظهر الجسم بشكل غير لائق.

وأشارت إلى أن قصة الكتف الشيفون والوردة السوداء من الجانب الآخر تخلق ازدحاما بصريا غير مرغوب فيه.

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