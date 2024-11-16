100 صورة لـ أجمل إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة السينمائي

مينفعش تتلبس في مهرجان.. أغرب إطلالة في اليوم الثالث لمهرجان القاهرة؟..

50 صورة ساحرة لإطلالات "الكابلز" في القاهرة السينمائي.. من بداية المهرجان

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- محمود عبد الناصر

على مدار 3 أيام "ريد كاربت" مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، شهدت السجادة الحمراء إطلالات ساحرة لنجمات الفن.

سعت كل منهن إلى تقديم إطلالة لا تُنسى تخطف الأنظار، حيث اختارن ارتداء فساتين باللون الأسود الكلاسيكي، والأحمر الجريء، والذهبي الفاخر.

كما ظهرت بعضهن بفساتين متنوعة وجريئة وجذابة وأنيقة.

واعتمدت معظم النجمات فساتين بصيحة الظهر المكشوف والضيق والقصير.

كما لفتت الأنظار الفساتين المطرزة بالأحجار الكريمة والتطريزات اليدوية، والتي أضفت لمسة من الفخامة والرقي على الإطلالات.

وتألقت الفنانة أروى جودة بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأوف وايت دون بطانة، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

بينما تألقت الفنانة نسرين طافش مرتدية فستانا طويلة باللون الأسود بقصة الأوف شولدر.

وظهرت الفنانة إلهام شاهين بزي فرعوني خطفت به الأنظار، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على الأكتاف.

وأطلت الفنانة سوسن بدرة بإطلالة أنيقة، إذا ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود مع وضع مكياج بسيط يتناسب مع إطلالتها.

وخطفت الأنظار على السجادة الحمراء الفنانة ليلى علوى بفستان قصير فوق الركبة باللون الأسود مزينا بالتطريزات، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

بينما أطلت الفنانة كندة علوش بدلة أنيقة باللون الأحمر الناري، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

واختارت الفنانة لبلبة الظهور بإطلالة ناعمة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الذهبي اللامع.

وارتدت الفنانة درة إطلالة ساحرة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللونين الأسود والأبيض، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

بينما اختارت الفنانة نجلاء بدر الظهور بإطلالة جريئة، فارتدت فستانا بصيحة الظهر المكشوف.

كما اختارت أيضا الفنانة رانيا يوسف الظهور بإطلالة مختلفة وغريبة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الموف وأكملت إطلالتها بوضع قطعة من التل المنفوش على الرأس والأكتاف.

وهنا نقدم لكم في الألبوم المرفق بالأعلى ، أجمل 100 صورة للنجمات بداية من الافتتاح حتى ثالث أيام مهرجان القاهرة السينمائي.

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