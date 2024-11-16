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100 صورة لـ أجمل إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة السينمائي

05:30 م السبت 16 نوفمبر 2024
  • عرض 100 صورة
  • عرض 100 صورة
    إلهام شاهين وناهد السباعي ونبيلة عبيد ولبلة ومحمود حميدة من مهرجان القاهرة
  • عرض 100 صورة
    نسرين طافش تتالق في مهرجان القاهرة
  • عرض 100 صورة
    إلهام شاهين وإلهام صفي الدين
  • عرض 100 صورة
    فستان أروى جودة
  • عرض 100 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 100 صورة
    إطلالة إلهام شاهين
  • عرض 100 صورة
    فستان نسرين طافش
  • عرض 100 صورة
    فستان إلهام شاهين
  • عرض 100 صورة
    أروى جودة تسرق عدسات التصوير في مهرجان القاهرة
  • عرض 100 صورة
    أروى جودة وخطيبها
  • عرض 100 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 100 صورة
    نسرين طافش في القاهرة
  • عرض 100 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 100 صورة
    سوسن بدر (3)
  • عرض 100 صورة
    إطلالة سوسن بدر
  • عرض 100 صورة
    كندة علوش
  • عرض 100 صورة
    ليلى علوي
  • عرض 100 صورة
    ليلى علوي
  • عرض 100 صورة
    جيهان الشماشرجي تخطف الأنظار على الريد كاربت
  • عرض 100 صورة
    أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا ووالدها هاني مهنا في مهرجان القاهرة
  • عرض 100 صورة
    مشاركة أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا ووالدها هاني مهنافي مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    هنادي مهنا في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    هنادي مهنا في مهرجان القاهرة
  • عرض 100 صورة
    إطلالة إنجي المقدم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
  • عرض 100 صورة
    إنجي المقدم في مهرجان القاهرة
  • عرض 100 صورة
    حضور إنجي المقدم في مهرجان القاهرة
  • عرض 100 صورة
    ظهور لافت لإنجي المقدم في مهرجان القاهرة ال45
  • عرض 100 صورة
    ظهور لافت لإنجي المقدم في مهرجان القاهرة
  • عرض 100 صورة
    فستان نجلاء بدر
  • عرض 100 صورة
    نجلاء بدر
  • عرض 100 صورة
    إطلالة نجلاء بدر
  • عرض 100 صورة
    نجلاء بدر
  • عرض 100 صورة
    نجلاء بدر
  • عرض 100 صورة
    رانيا يوسف (10)
  • عرض 100 صورة
    رانيا يوسف (11)
  • عرض 100 صورة
    لقاء الخميسي (9)
  • عرض 100 صورة
    رانيا يوسف من مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    لبلبة بإطلالة أنيقة في اليوم الثاني من القاهرة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    لبلبة بإطلالة أنيقة في اليوم الثاني من القاهرة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    لبلبة
  • عرض 100 صورة
    الفنانة رانيا يوسف في افتتاح الدورة الـ45
  • عرض 100 صورة
    الفنانة كندة علوش من مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    درة مع هند عبد الحليم في مهرجان القاهرة_24
  • عرض 100 صورة
    بشرى من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    سوسن بدر
  • عرض 100 صورة
    كندة علوش
  • عرض 100 صورة
    هند عبد الحليم
  • عرض 100 صورة
    بشرى وزوجها
  • عرض 100 صورة
    بشرى وزوجها
  • عرض 100 صورة
    درة
  • عرض 100 صورة
    درة
  • عرض 100 صورة
    درة
  • عرض 100 صورة
    كندة علوش
  • عرض 100 صورة
    ليلى علوي
  • عرض 100 صورة
    درة
  • عرض 100 صورة
    ليلى علوي (
  • عرض 100 صورة
    نبيلة عبيد
  • عرض 100 صورة
    إطلالة نبيلة عبيد
  • عرض 100 صورة
    إطلالة نبيلة عبيد على الريد كاربت
  • عرض 100 صورة
    نبيلة عبيد في حفل افتتاح القاهرة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    رنا رئيس بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 45
  • عرض 100 صورة
    رنا رئيس بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 45
  • عرض 100 صورة
    رنا رئيس بإطلالة جذابة
  • عرض 100 صورة
    الفنانة رنا رئيس
  • عرض 100 صورة
    الفنانة رنا رئيس على الريدكاربت
  • عرض 100 صورة
    جيهان الشماشرجي تلتقط الصور التذكارية في مهرجان القاهرة
  • عرض 100 صورة
    جوري بكر في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    حضور إنجي المقدم في مهرجان القاهرة
  • عرض 100 صورة
    رنا رئيس في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    ليلى علوي باطلالة لافتة للانظار
  • عرض 100 صورة
    نسرين أمين بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 45
  • عرض 100 صورة
    نسرين أمين بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 45
  • عرض 100 صورة
    ميس حمدان بفستان مميز
  • عرض 100 صورة
    ميس حمدان تتألق في مهرجان القاهرة بفستان اسود
  • عرض 100 صورة
    ميس حمدان تتألق في مهرجان القاهرة
  • عرض 100 صورة
    ميس حمدان في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    ميس حمدان في مهرجان القاهرة السينمائي ال45
  • عرض 100 صورة
    جوري بكر ترسل قبلة للجمهور في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    جوري بكر تصل مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    جوري بكر ترسل قبلة للجمهور
  • عرض 100 صورة
    هيدي كرم في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    هيدي كرم في ظهور لافت في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    جوري بكر بإطلالة مميزة في مهرجان القاهرة
  • عرض 100 صورة
    هيدي كرم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 45
  • عرض 100 صورة
    هيدي كرم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 45
  • عرض 100 صورة
    هيدي كرم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 45
  • عرض 100 صورة
    تحية ليلى علوي لجمهورها في مهرجان القاهرة
  • عرض 100 صورة
    جيهان الشماشرجي في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    ليلى علوي تشارك في مهرجان القاهرة في دورته ال45
  • عرض 100 صورة
    ليلى علوي على السجادة الحمراء
  • عرض 100 صورة
    ليلى علوي في أحدث ظهور
  • عرض 100 صورة
    لقاء الخميسي (3)
  • عرض 100 صورة
    لقاء الخميسي (4)
  • عرض 100 صورة
    لقاء الخميسي (8)
  • عرض 100 صورة
    ميرهان حسين
  • عرض 100 صورة
    ميرهان حسين
  • عرض 100 صورة
    ميرهان حسين
  • عرض 100 صورة
    ميرهان حسين (
  • عرض 100 صورة
    ميرهان حسين
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كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- محمود عبد الناصر

على مدار 3 أيام "ريد كاربت" مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، شهدت السجادة الحمراء إطلالات ساحرة لنجمات الفن.

سعت كل منهن إلى تقديم إطلالة لا تُنسى تخطف الأنظار، حيث اختارن ارتداء فساتين باللون الأسود الكلاسيكي، والأحمر الجريء، والذهبي الفاخر.

كما ظهرت بعضهن بفساتين متنوعة وجريئة وجذابة وأنيقة.

واعتمدت معظم النجمات فساتين بصيحة الظهر المكشوف والضيق والقصير.

كما لفتت الأنظار الفساتين المطرزة بالأحجار الكريمة والتطريزات اليدوية، والتي أضفت لمسة من الفخامة والرقي على الإطلالات.

وتألقت الفنانة أروى جودة بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأوف وايت دون بطانة، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

بينما تألقت الفنانة نسرين طافش مرتدية فستانا طويلة باللون الأسود بقصة الأوف شولدر.

وظهرت الفنانة إلهام شاهين بزي فرعوني خطفت به الأنظار، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على الأكتاف.

وأطلت الفنانة سوسن بدرة بإطلالة أنيقة، إذا ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود مع وضع مكياج بسيط يتناسب مع إطلالتها.

وخطفت الأنظار على السجادة الحمراء الفنانة ليلى علوى بفستان قصير فوق الركبة باللون الأسود مزينا بالتطريزات، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

بينما أطلت الفنانة كندة علوش بدلة أنيقة باللون الأحمر الناري، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

واختارت الفنانة لبلبة الظهور بإطلالة ناعمة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الذهبي اللامع.

وارتدت الفنانة درة إطلالة ساحرة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللونين الأسود والأبيض، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

بينما اختارت الفنانة نجلاء بدر الظهور بإطلالة جريئة، فارتدت فستانا بصيحة الظهر المكشوف.

كما اختارت أيضا الفنانة رانيا يوسف الظهور بإطلالة مختلفة وغريبة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الموف وأكملت إطلالتها بوضع قطعة من التل المنفوش على الرأس والأكتاف.

وهنا نقدم لكم في الألبوم المرفق بالأعلى ، أجمل 100 صورة للنجمات بداية من الافتتاح حتى ثالث أيام مهرجان القاهرة السينمائي.

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