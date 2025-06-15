عادة شائعة في المطبخ تدمر بشرتك.. احذريها

كشفت دراسة حديثة عن عادة يومية شائعة في المطبخ، يمارسها كثيرون دون وعي قد تكون السبب المباشر لظهور حب الشباب وتهيج البشرة.

كما أنها قد تؤدي إلى فشل روتين العناية اليومي بالبشرة، حتى مع استخدام أفضل المستحضرات.

وأوضحت طبيبة الأمراض الجلدية البريطانية، الدكتورة هيلينا واتسون أن التعرض لزيوت الطهي والدهون المحمولة في الهواء أثناء إعداد الطعام يمكن أن يؤدي إلى انسداد المسام وظهور البثور، خاصة في منطقتي الفك والجبهة.

وأضافت: "غالبا ما لا يربط معظم الأشخاص بين روتين الطهي وصحة بشرتهم، ولكن الحقيقة هي أن الأبخرة والدهون المتصاعدة في الهواء أثناء الطهي لا تبقى حبيسة المطبخ؛ بل تتجاوز ذلك لتستقر على الجلد، الشعر، وحتى الوسائد التي ننام عليها"، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست".

وبيّنت واتسون أن العديد من المرضى الذين راجعت حالتهم لم يكونوا يدركون أن هذه العادة المنزلية البسيطة تُعد من الأسباب الخفية وراء استمرار مشكلاتهم الجلدية، حتى مع استخدام منتجات عالية الجودة للعناية بالبشرة.

وفي استطلاع رأي أجرته شركة Plumbworld، أقر 63% من المشاركين بأنهم لا يغسلون وجوههم أو شعورهم بعد الطهي، حتى عند قلي الأطعمة، بينما اعترف 40% منهم بأنهم لا يستخدمون شفاط الهواء أو المروحة أثناء الطبخ، ما يترك جزيئات الزيوت والدهون عالقة في الهواء وعلى البشرة.

وأكد خبراء العناية بالبشرة أن العناية لا تقتصر على الكريمات والغسولات، بل تمتد لتشمل السلوكيات اليومية، حتى تلك التي نظن أنها غير مؤذية، فالبيئة المحيطة، خصوصاً في المطبخ، قد تكون سبباً خفياً لمشكلات البشرة والشعر.

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