البيوتين أم الكولاجين.. أيهما أفضل لصحة البشرة والشعر؟

الكولاجين والبيوتين من المكملات الغذائية الشائعة التي يلجأ إليها الكثيرون لتعزيز صحة الشعر والبشرة والأظافر.

مع التقدم في العمر، يبدأ الجسم في إنتاج كميات أقل من الكولاجين، حيث تشير التقديرات إلى انخفاض سنوي بنحو 1% بدءًا من أوائل مرحلة البلوغ.

وتسهم العوامل البيئية المختلفة، مثل التعرض المفرط لأشعة الشمس، وسوء التغذية، والتدخين، في تسريع هذا الانخفاض، ولكن، يمكن تعويض هذا النقص من خلال تناول مكملات الكولاجين.

فالكولاجين هو بروتين بنيوي أساسي يدعم قوة ومرونة الجلد والشعر والأظافر، بالإضافة إلى الأنسجة الأخرى في الجسم.

أما البيوتين، المعروف أيضًا بفيتامين ب7، فهو عنصر غذائي حيوي يلعب دورًا هامًا في مساعدة الجسم على تحويل الطعام إلى طاقة. بالإضافة إلى ذلك، يدعم البيوتين النمو الصحي للشعر والأظافر، وفقا لموقع "فري ويل هيلث".

الكولاجين وصحة البشرة

يؤدي الكولاجين دورًا أكثر مباشرة من البيوتين في دعم صحة البشرة، خاصة فيما يتعلق بمواجهة علامات التقدم في السن.

تساعد تناول مكملات الكولاجين لمدة ثلاثة أشهر (90 يومًا) يؤدي إلى تحسين ملحوظ في مرونة البشرة، ومستوى ترطيبها، ونعومتها، ونتيجة لذلك، يسهم الكولاجين بشكل فعال في تقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

يالإضافة إلى، يمكن لمكملات البيوتين أن تعمل على استعادة مستويات البيوتين في الجسم وتحسين صحة البشرة لدى الأفراد الذين يعانون من نقص فيه.

الكولاجين

• مثالي لتحسين مرونة البشرة وترطيبها، وتقليل التجاعيد، وتقوية الشعر.

• عنصر أساسي للبشرة والشعر والعظام والعضلات وأنسجة الجسم الأخرى.

• يوجد الكولاجين بشكل طبيعي في مرق العظام وجلد الدجاج والأسماك.

البيوتين

• مثالي لتعزيز نمو الشعر وتقوية الأظافر وتعزيز حاجز البشرة.

• يساعد على تحويل الطعام إلى طاقة ويدعم عمليات الأيض.

• يوجد بشكل طبيعي في اللحوم والبيض والأسماك والبذور والمكسرات.

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