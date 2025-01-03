حسب نوع شعرك.. أفضل 8 زيوت لعلاج جفاف الشعر في الشتاء

كتبت- إيناس فودة:

زيت الشعر في الشتاء من أفضل العلاجات المنزلية لمواجهة جفاف الشعر، بينما اختيار الزيت المناسب وتطبيقه بالطريقة الصحيحة يمكن أن يضاعف من فوائده، وفقًا لموقع Health Shots.

1- الشعر الدهني

الأشخاص الذين يعانون من الشعر الدهني غالبًا ما يواجهون زيادة في إفراز الزهم بسبب فرط نشاط الغدد الدهنية، ويوصي الخبراء باستخدام زيوت خفيفة لا تسد المسام، مثل زيت بذور العنب أو زيت الجوجوبا.

- زيت الجوجوبا: يُحاكي الزهم الطبيعي ويساعد في موازنة إفرازه.

- زيت بذور العنب: غني بحمض اللينوليك الذي يفتح المسام ويرطب الشعر.

2- الشعر الجاف والمتقصف

الشعر الجاف يفتقر إلى الزهم الكافي، مما يجعله هشًا ومعرضًا للتقصف، بينما الزيوت القوية مثل زيت جوز الهند، زيت الزيتون، وزيت الأرغان مثالية لهذا النوع.

- زيت جوز الهند: مرطب عميق يغلق البشرة ويحافظ على الرطوبة.

3- الشعر المجعد

الشعر المجعد يتميز بتوزيع غير متساوٍ للزيوت الطبيعية. الزيوت الثقيلة مثل زيت الخروع وزيت الأفوكادو تعطي ترطيبًا عميقًا.

- زيت الخروع: يحتوي على حمض الريسينوليك لدعم صحة البصيلات وتقليل التقصف.

- زيت الأفوكادو: غني بالأحماض الدهنية التي تحسن احتباس الرطوبة.

4- الشعر الناعم

الشعر الناعم قد يصبح ثقيلًا بسرعة، ولكن يمكن الاستفادة من زيوت خفيفة مثل زيت اللوز أو زيت الأرغان.

- زيت اللوز: يحتوي على البيوتين والمغنيسيوم لتقوية الشعر دون جعله دهنيًا.

- زيت الأرغان: مضاد للأكسدة يمنع الضرر البيئي ويحافظ على كثافة الشعر.

5- الشعر التالف أو المصبوغ

الشعر المعالج كيميائيًا أو التالف يحتاج إلى زيوت لإصلاحه.

- زيت المارولا: يساعد في إصلاح الحاجز الدهني المتضرر ويمنح ترطيبًا عميقًا.

طريقة الاستخدام

بعد اختيار الزيت المناسب لنوع شعرك، اتركيه لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل الغسل.

- الزيوت تخترق بشرة الشعر لتصل إلى القشرة، حيث توصل الأحماض الدهنية والفيتامينات ومضادات الأكسدة.