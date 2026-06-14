يعد تلف جوان وش السلندر من أخطر الأعطال التي قد يتعرض لها محرك السيارة، نظرًا لتأثيره المباشر على دورة التبريد والاحتراق داخل المحرك، وفي حال تجاهل العلامات المبكرة قد يتطور العطل سريعًا إلى أضرار كبيرة تصل إلى تلف أجزاء رئيسية بالمحرك.

ويعمل جوان وش السلندر أو (Head Gasket) كقطعة عازلة يتم تركيبها بين جسم المحرك وغطاء الأسطوانات، وتتمثل وظيفته في إحكام غلق غرفة الاحتراق ومنع اختلاط زيت المحرك بمياه التبريد أو تسرب غازات الاحتراق.

ومع تعرضه للتلف نتيجة ارتفاع الحرارة أو الضغط الزائد داخل المحرك، تبدأ ظهور أعطال واضحة تؤثر على أداء السيارة وقد تتفاقم سريعًا إذا لم يتم التعامل معها بشكل فوري.

فيما يلي أبرز علامات تلف جوان وش السلندر:

ارتفاع حرارة المحرك بشكل متكرر



من أبرز العلامات الدالة على تلف الجوان، ملاحظة ارتفاع حرارة السيارة بشكل غير طبيعي حتى مع وجود مياه تبريد، نتيجة خلل في دورة التبريد الداخلية.

نقص مياه الردياتير بدون تسريب خارجي

إذا لاحظ السائق انخفاض مستوى مياه التبريد بشكل مستمر دون وجود أي تسريب واضح، فقد يشير ذلك إلى تسرب المياه داخل غرفة الاحتراق.

خروج دخان أبيض من العادم

ظهور دخان أبيض كثيف من الشكمان يعد من العلامات القوية على احتراق مياه التبريد داخل المحرك نتيجة تلف الجوان.

اختلاط زيت المحرك بمياه التبريد

من أخطر العلامات، حيث قد يتغير لون الزيت أو تظهر رغوة به، أو تظهر طبقة زيتية داخل قربة المياه، ما يدل على فقدان العزل بين السوائل.

ضعف في عزم وأداء السيارة

يتسبب تلف الجوان في انخفاض واضح في قوة المحرك وسحب السيارة، مع شعور بعدم استجابة طبيعية أثناء القيادة.

فقاعات داخل قربة المياه

ظهور فقاعات هواء داخل قربة المياه أثناء تشغيل المحرك قد يشير إلى تسرب غازات الاحتراق إلى نظام التبريد، وهو مؤشر خطير على تلف الجوان.

اقرأ أيضًا:

قبل الشراء.. تعرف على أرخص سيارة زيرو تقدمها كيا بالسوق المصري

الأكثر انتشارًا بين الـSUV الصينية.. تيجو 4 برو وZS في مواجهة مباشرة

الأبرز في السوق المصري.. 7 سيارات كهربائية بأسعار تبدأ من 585 ألف جنيه