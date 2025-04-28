خبراء ينصحون بجهاز بسيط لتحديد مكان السيارة المسروقة.. هذا سعره

برلين - (د ب أ):

أوردت مجلة السيارات "أوتو تسايتونج" أن جهاز التتبع بنظام GPS يعد أداة فعالة لتحديد مكان السيارة في حال تعرضها للسرقة أو معرفة مكان صفها ببساطة، كما أنه سهل الاستخدام وفي متناول الجميع.

وأوضحت المجلة الألمانية أن جهاز التتبع بنظام GPS عبارة عن جهاز يستخدم النظام العالمي لتحديد المواقع (GPS) لتحديد إحداثياته الخاصة وينقل موقعه إلى سيرفر؛ حيث يمكن للمستخدم الاعتماد على ذلك في استدعاء موقع الجهاز. ويمكن ربط أجهزة التتبع بالسيارة، على سبيل المثال بحيث يمكن تحديد موقعها في أي وقت.

ويتوفر جهاز التتبع عبر أسواق البيع الإلكترونية بأسعار تتراوح بين 25 و29 جنيه استرليني أي ما يعادل نحو (1700 و1970 جنيه مصري) تقريبًا.

ويعمل جهاز التتبع بنظام GPS المخصص للسيارات مع تطبيق على الهاتف الذكي وفي متصفح الحاسوب؛ حيث يتم وضع الجهاز في السيارة ليُظهر الموقع المباشر مكان السيارة بالضبط.

بطاقة SIM

ولاستخدام جهاز التتبع بنظام GPS، يحتاج المستخدم إلى بطاقة SIM يسجل بها الجهاز في شبكة الهاتف الجوال.

وفي العادة يتم توصيل جهاز التتبع بنظام GPS في السيارة عن طريق بطارية بدء التشغيل أو الإشعال أو ولاعة السجائر أو منفذ USB أو واجهة OBD، كما تتطلب أنظمة تعقب أخرى بطارية داخلية.

ويمكن إخفاء الجهاز في الكونسول الأوسط أو تحت لوحة العدادات أو السقف أو كسوة الأبواب أو مساند الرأس أو في حيز الأمتعة أو تحت المقاعد أو في صندوق الإسعافات، كما أن هناك أنظمة مغناطيسية يمكن تثبيتها أسفل هيكل السيارة.

وكلما كان جهاز التتبع بنظام GPS مخفيا، كان من الصعب على اللص اكتشافه. لذلك فإن التابلوه ليس فكرة جيدة. ومن حيث المبدأ، يمكن تركيب جهاز التتبع بنظام GPS في أي مكان طالما أن مصدر الطاقة مضمون.

وأشار الخبراء إلى أنه يمكن معرفة أن السيارة مثبت بها جهاز تتبع بنظام GPS من خلال الفحص الجيد لأماكن تثبيته أو في مبيت العجلات وأسفل الهيكل وفي ممتص الصدمات، كما تتوفر أنظمة مخصصة للكشف عن أجهزة التتبع.

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