"غيَّرها بنفسك".. خطوات استبدال "بوجيهات" السيارة في المنزل (فيديو)

القاهرة - (مصراوي):

يعتبر استبدال شمعات الاشعال "البوجيهات" من عملية الصيانة البسيطة التي يمكن لمالك السيارة أن يقوم بها دون الحاجة إلى الذهاب لمركز صيانة أو ميكانيكي.

وفيما يلي شرح تفصيلي خطوة بخطوة وفيديو لعملية تغيير البوجيهات، حيث لا تستغرق سوى ساعة تقريبًا ولا تحتاج إلى معدات باستثناء مفتاح بوجيهات ومفاتيح قياس فوهة البوجيه.

خطوات تغيير طاقم البوجيهات في المنزل:

1. اشتري طاقم بوجيهات جديد، وتأكد من توافق الطاقم مع موديل ومحرك سيارتك، وهذا يشمل التأكد من مقاسها وسواء كانت بشمعة واحدة أو بثلاثة شمعات والخامة المصنوعة منها.

وإذا شعرت باحتمالية الخطأ قم بفك طاقم البوجيهات القديمة، ثم توجه إلى متجر قطع الغيار، واطلب من البائع إعطاءك طاقم بوجيهات متطابق للطاقم القديم.

2. حدد موقع البوجيهات في محرك سيارتك، وتقع غالبًا أعلى المحرك أو بجانب المحرك الأمامي، في نهاية 4 أو 8 سلوك متتالية.

تحتوي بعض السيارات على أغطية بلاسيتيكة، تقع أسفلها البوجيهات، وعليك إزالة تلك الأغطية بحذر للوصول إلى البوجيهات.

3. تأكد أن محرك السيارة باردًا قبل تغيير البوجيهات، حفاظًا على سلامتك الشخصية.

4. اسحب سلك البوجيه من البوجيه بقوة، ثم ضع مفتاح البوجيهات في فوهة البوجيه، وتأكد من تركيبه بشكل صحيح، وابدأ بفك البوجيه عكس اتجاه عقارب الساعة، ثم اسحب البوجيه بالمفتاح إلى الأعلى.

5. تحقق من فجوة البوجيه العلوية والتي يجب ألا تتعدى 0.152 سم، من خلال مجموعة ضبط فجوة البوجيهات الخاصة.

6. نظف محيط البوجيهات قبل تركيب البوجيهات الجديدة، باستخدام فرشاة سلكية أو كبروسور هواء.

7. ضع البوجيه الجديد في مكانه، وقم بربطه في اتجاه عقارب الساعة، وتأكد من إنك تربطه بطريقة صحيحة، لكيلا تتلف مواضع الربط الخاصة بالبوجيه في المحرك "المشرشر"، وهو ما قد يكلفك آلاف الجنيهات لإصلاحه.

عليك التأكد عند تغيير البوجيهات من فعالية سلوك البوجيهات وقم بتغييرها إذا لزم الأمر، وإذا وجدت رؤوس البوجيهات مثنية أو مكسورة فقد تكون لديك مشكلة كبيرة في محرك السيارة، ويجب عليك استشارة ميكانيكي بشكل فوري.

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