ما المدة التي يمكن أن تقطعها السيارة بعد انتهاء صلاحية فلتر الهواء؟

القاهرة - (مصراوي):

يعد فلتر الهواء من المكونات الأساسية لتشغيل السيارة بشكل آمن، فهو المسؤول عن تنقية الهواء الداخل إلى غرفة المحرك من الأتربة والشوائب لضمان عملية احتراق بكفاءة عالية.

وتختلف صلاحية فلتر الهواء وفقًا لنوعه والاستخدامات اليومية للسيارة، لكن بشكل عام ووفقًا لخبراء صيانة السيارة ينصح أن يتم استبداله كل 10 إلى 15 ألف كيلومتر كحد أقصى.

وتتعرض السيارة إلى بعض الأعطال عند استخدام السيارة بفلتر منتهي الصلاحية، ونستعرض فيما يلي أبرز العلامات التي تدل على تلف فلتر الهواء.

إضاءة لمبة المحرك

يعد تلف فلتر الهواء أحد أهم الأسباب لظهور إضاءة لمبة المحرك في لوحة عدادات السيارة، حيث يتسبب تلف الفلتر في خلل عملية احتراق الوقود بالمحرك، وذلك لعدم توفير القدر الكافي من الهواء لمحرك سيارتك مما يتسبب في إضاءة لمبة المحرك.

تأخر تشغيل المحرك

تسرب الأتربة لغرفة الاحتراق يؤثر بالسلب على كفاءة عمل البوجيهات، والتي تؤثر بدورها في توقيت الإشعال مما ينتج عنه تأخر دوران المحرك.

ضعف عزم المحرك

تسرب الأتربة للمحرك تؤدي إلى تراكمها في الأجزاء الداخلية ما يعيق محرك السيارة عن العمل بصورة جيدة، خاصة عند القيادة نحو المرتفعات مما يشكل خطورة على سلامة القيادة.

زيادة استهلاك الوقود

عدم توفر الهواء الكافي لعملية الاحتراق بسبب انسداد الفلتر يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود بسيارتك.

دخان أسود من العادم

حال تلف فلتر الهواء فإن ذلك يؤدي لانخفاض نسبة الهواء الداخلة إلى غرفة الاحتراق، ما ينتج عنها خلل عملية ضخ الكمية المناسبة من الوقود للمحرك، مما يتسبب في عدم انتظام عملية الاحتراق بالشكل الصحيح، وينتج عن ذلك خروج دخان أسود من عادم السيارة.

تنظيف فلتر الهواء

الكثير من قائدي السيارات يقومون بتنظيف فلتر الهواء بدلاً من استبداله عند انتهاء عمره الافتراضي أو انسداده، وذلك من خلال توجيه هواء مضغوط نحوه، إلا أن هذه العملية تقوم بتدميره، حيث تتسبب طريقة التنظيف هذه في توسيع الفتحات الصغيرة جدًا به ما يجعل الأتربة والشوائب تمر بسهولة من خلاله ما ينتج عنه الأعطال للمحرك.

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