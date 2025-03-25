خبراء يحذرون من هذه النظارات الشمسية أثناء القيادة.. تؤدي للحوادث

برلين - (د ب أ):

شددت الرابطة المركزية لأطباء وأخصائيّ البصريات في ألمانيا على ضرورة ارتداء نظارة شمسية مناسبة أثناء القيادة خلال فصلي الربيع والصيف؛ حيث إنها توفر حماية من الإبهار، مما يحد من خطر وقوع حادث.

وأوضحت الرابطة أن النظارة الشمسية التي لا تشتمل على فلتر جيد للأشعة فوق البنفسجية وطبقة مضادة للانعكاس بدرجة متوسطة إلى عالية، قد تتسبب في ارتفاع مخاطر الإبهار والعمى المؤقت الذي قد يتسبب في حوادث قاتلة.

لون العدسات

وينبغي الابتعاد عن العدسات ذات الألوان الغريبة، والتي تُعيق رؤية إشارات المرور والأضواء الزرقاء. ومن الأفضل اختيار العدسات الكلاسيكية ذات اللون البني أو الرمادي.

ويُراعى أيضا أن العدسات ذاتية التلوين لا تقدم أي مساعدة؛ نظرا لأنها لا تتفاعل بسرعة كافية مع التغيرات في السطوع، على سبيل المثال عند القيادة في نفق.

كما يتعين على الأشخاص، الذين يرتدون النظارات الطبية، التأكد من أن عدسات النظارات الشمسية الخاصة بهم تحتوي أيضا على المقاس الطبي المطلوب.

وقبل الدخول إلى موقف السيارات تحت الأرض أو النفق، يجب خلع النظارة الشمسية، الأمر الذي يسمح للعينين بالتعود على الضوء المنتشر هناك.

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