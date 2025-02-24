لحماية الركاب.. خبراء ينصحون بتغيير فلتر مقصورة السيارة بهذا الموعد

برلين - (د ب أ):

شددت مجلة السيارات "أوتو تسايتونج" على ضرورة تغيير فلتر المقصورة الداخلية للسيارة بانتظام، وذلك لما يوفره من مزايا تنعكس على صحة ركاب السيارة بشكل مباشر.

وأوضحت المجلة الألمانية أن مهمة فلتر المقصورة الداخلية للسيارة تتمثل في تنقية الهواء داخل المقصورة من الغبار وحبوب اللقاح والحشرات والرمال.

كما يعمل هذا الفلتر أيضا على تنظيف الهواء قبل توجيهه إلى مكيف الهواء، وذلك لحماية المكيف من التلف الناجم عن الجسيمات والاتساخات.

أنواع الفلاتر

ومن الأنواع المتوفرة في السوق فلتر الألياف البسيط، والذي يتميز بمعدلات أداء جيدة وفصل ما يصل إلى 95٪ من حبوب اللقاح عن الهواء. وهناك فلتر الكربون النشط، والذي يتمتع بالقدرة على فصل الروائح الكريهة وبعض المواد الضارة مثل أكسيد النيتروجين والأوزون.

ومن الأنواع المتوفرة أيضا الفلتر المضاد للبكتيريا، والذي يتمتع بكفاءة أعلى في فصل مسببات الحساسية من الهواء، كما أنه محمي من البكتيريا والفطريات بصورة أفضل، مما يحول دون انبعاث روائح كريهة.

وهناك نوع يعرف باسم فلتر HEPA، وهو فلتر فائق الأداء قادر على تنقية 95ر99% على الأقل من الجسيمات الموجودة في الهواء قبل دخولها إلى الجزء الداخلي من السيارة. حتى الفيروسات والبكتيريا وغبار احتكاك الفرامل والسخام تظل عالقة به.

روائح كريهة

وأشار خبراء المجلة الألمانية إلى أنه يمكن الاستدلال على الحاجة إلى استبدال الفلتر من خلال ملاحظة انخفاض أداء مكيف الهواء وانبعاث الروائح الكريهة وتكوّن العفن داخل السيارة.

ومن الأفضل تغيير الفلتر مرة كل عام مع بداية فصل الربيع وموسم انتشار حبوب اللقاح أو كل 20 إلى 30 ألف كلم.

وفي الغالبية العظمى من طرازات السيارات، يقع فلتر هواء المقصورة خلف صندوق القفازات أو يمكن الوصول إليه عبر حيز المحرك.

وغالبا ما يسهل الوصول إلى كلا الموضعين بدون أدوات ودراية فنية، مع مراعاة بعض الاشتراطات كتبريد السيارة قبل بداية العمل في الاستبدال، إذا كان الفلتر موجودا في حيز المحرك.

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