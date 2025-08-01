فيرستابن يؤكد استمراره مع ريد بول حتى عام 2026

بودابست - (أ ب):

أكد الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 في المواسم الأربعة الأخيرة، استمراره مع فريق ريد بول للعام المقبل، منهيا بذلك أشهرا من التكهنات حول مستقبله.

وقال فيرستابن، أمس الخميس، قبل مشاركته في سباق جائزة المجر الكبرى: "بالنسبة لي، كان الأمر واضحا تماما، وكذلك للعام المقبل".

وأضاف: "أناقش مع الفريق بالفعل الخطط والأمور التي نريد تغييرها للعام المقبل، وهذا يعني أنني سأبقى أيضا مع ريد بول للعام المقبل".

ويرتبط فيرستابن بعقد مع ريد بول حتى عام 2028، وفي السباقات الأخيرة، تجنب الإجابة على أسئلة مباشرة حول بقائه مع الفريق العام المقبل، كما أن هناك مؤشرات على وجود بند متعلق بالأداء قد يسمح له بإنهاء العقد مبكرا، فيما لم تعلن التفاصيل الدقيقة لأي بند رسميا.

من جانبه، أعرب البريطاني جورج راسل، سائق فريق مرسيدس، عن اعتقاده بأن فريقه يجري محادثات مع فيرستابن.

وتأتي تصريحات فيرستابن بعد أقل من شهر من إقالة كريستيان هورنر من منصبه كمدير لريد بول، منهيا مسيرته التي استمرت لمدة 20 عاما مع الفريق، ليتم استبداله بلوران ميكيس.