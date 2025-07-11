نيويورك - (أ ب):

وعد هيلموت ماركو، مستشار رياضات المحركات في شركة "ريد بول" بأن الفريق المنافس في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، لن يستسلم حتى نهاية الموسم، وذلك رغم الحسابات المعقدة التي يحتاجها سائق الفريق الهولندي ماكس فيرستابن للفوز باللقب، حتى بعد إقالة كريستيان هورنر مدير الفريق.

وفي أول تلميح إلى طموح الفريق بعد نهاية حقبة هورنر التي دامت 20 عاما، وتعيين لوران ميكيس في المنصب ذاته، نفى ماركو أن يكون ذلك دليلا على توجيه الفريق أنظاره نحو موسم 2026.

وقال ماركو في تصريحات نشرها فريقه: "بالنسبة للوضع الحالي لا يزال هناك 12 سباقا متبقيا، وسنواصل القتال من أجل الفوز بلقب السائقين طالما كان ذلك ممكنا من الناحية الحسابية".

وجاءت تصريحات ماركو، بعدما بدا فيرستابن، صاحب المركز الثالث في ترتيب السائقين بفارق 69 نقطة خلف المتصدر، متشائما حول قدرته على الدفاع عن لقبه، فيما قال ماركو نفسه في تصريحات للتلفزيون النمساوي الشهر الماضي، إن الفريق قد يبعد نفسه عن حسابات اللقب في حال عدم حدوث أي تطور في الموقف.

ولم يتم الإشارة إلى ترتيب الفريق في جولة الصانعين، حيث يبتعد ريد بول بفارق كبير خلف ماكلارين.

ولن يكون تجاوز الموسم المخيب للآمال سوى واحدا من الملفات التي سيواجهها ميكيس في أولى أيام عمله كمدير جديد لفريق ريد بول.

مستقبل فيرستابن

كان بطل العالم قد رفض الأسبوع الماضي تأكيد التزامه بالبقاء مع ريد بول حتى موسم 2026، وذلك رغم تصريحات هورنر بأن فيرستابن يريد البقاء في الفريق.

ومن المرجح أن تتضح الأمور في الأسابيع المقبلة، خاصة فيما يتعلق بأن رحيل هورنر سيجعل فيرستابن مقتنعا بالبقاء مع ريد بول.

وفي حال مغادرة فيرستابن للفريق، فمن المرجح أن ينتقل إلى المنافس المباشر فريق مرسيدس، وقد يتسبب ذلك في غياب السائق الهولندي عن خطط الفريق للموسم المقبل، فيما لا تتبقى سوى بعض الخيارات القليلة لخلافته.

من سيكون صاحب المقعد الثاني في ريد بول ؟

حقق فيرستابن 165 نقطة من أصل 172 جمعها ريد بول هذا الموسم، وذلك رغم شكواه المتكررة من سيارة فريقه التي تبدو غير قابلة للقيادة بالنسبة لأي سائق آخر، وجاءت المرة الأخيرة التي يصعد فيها سائق آخر من ريد بول للمنصة غير فيرستابن في أبريل / نيسان 2024، وكان آخر فوز في الشهر ذاته من عام 2023.

وفي الأسبوع الماضي، قال هورنر إن زميل فيرستابن في الفريق، الياباني يوكي تسوندا، سيتم منحه فرصة أخرى حتى نهاية الموسم لإظهار قدراته، ومهما حدث سيكون على ميكيس اختيار هوية السائق الذي سيشغل المقعد ذاته في عام 2026.

وهناك خيار يتمثل في إيزاك هاجار، سائق فريق ريسنج بولز، ورغم ذلك فأن ميكيس كان في ريسنج بولز حينما تم تصعيد ليام لاوسون للمرة الأولى، ثم تعرض لهزة كبيرة في ثقته بعد ذلك.

سياسات ريد بول

في فترة عمله سابقا مع ريسنج بولز، عمل ميكيس مع ماركو / 82 عاما/ والذي كان يعمل للشركة الأم ريد بول ويشرف على الفريقين المشاركين في سباقات فورمولا-1، يعد الرجل النمساوي ذو نفوذ كبير، لكن سلطته ومنصبه يكتنفهما الغموض.

كما يتواجد أيضا جوس فيرستابن، وهو عضو غير عامل في الفريق لكنه ذو نفوذ كبير وهو والد السائق ماكس فيرستابن ويتواجد دائما في السباقات، كما سبق له أن انتقد هورنر علنا.

ومنذ وفاة ديريتش ماتشيتز، الشريك المؤسس في الفريق سابقا، عام 2022، ساهم شركاء ريد بول في تايلاند في رسم اتجاهات الفريق وسياسته رغم أنهم نادرا ما يظهرون في السباقات ويتجنبون الظهور علنا.

تغييرات كبرى في 2026

نجح ريد بول في تجاوز المصاعب الناتجة عن آخر تغيير كبير في اللوائح في عام 2022، بسيارة صممها أدريان نيوي والذي غادر العام الماضي إلى فريق أستون مارتن، وهو الفريق الطموح الذي خطط لذلك منذ عدة أعوام، ويعد نيوي واحدا من عدة منافسين يرغبون في نيل مكانة ريد بول كمنافسين على اللقب.

وسيكون ميكيس بحاجة لفهم سريع لخطط ريد بول لموسم 2026 والتوسع الكبير في انتاج محرك داخلي، وهو ما يتضمن عودة فورد كشريك لريد بول العام المقبل.