كريستيان هورنر يبكي بعد إقالته من ريد بول

لندن - (د ب أ):

بكى كريستيان هورنر مدير فريق ريد بول المنافس في بطولة العالم لسباقات السيارات "فورمولا، 1" عند إعلان قرار إقالته من منصبه بعد مسيرة طويلة دامت عقدين .

كان قد تم إقالة هورنر /51 عاما/ من منصبه بالفعل أول أمس الثلاثاء بقرار من شركة ريد بول.

وتوجه هورنر إلى مصنع الفريق في ميلتون كينز أمس الأربعاء، ليبلغ الفريق المكون من 1500 فرد بهذا القرار، الذي كان مفاجئا بالنسبة لهم.

علمت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن هورنر انهار عند إعلان القرار لأعضاء الفريق وسط مقر الفريق الذي حقق 14 بطولة عالمية، وذلك عبر مكالمة بتطبيق مايكروسوفت تيمز، يؤكد فيها أنه سيترك منصبه فورا.

ونقلت قناة (سكاي سبورتس نيوز) محتوى خطاب هورنر الذي قال فيه "إنه قرار صادم، وجعلني أفكر على مدار 12 ساعة حتى قررت أن أقف أمامكم لإعلان هذا الخبر، أنا ممتن لكل أعضاء الفريق والعمل معهم على مدار أكثر من 20 عاما هنا".

وأوضح "عندما وصلت إلى هنا قبل 20 عاما، انضممت إلى فريق، ولم أتوقع شيئا، لكنني وجدت ترحيبا سريعا".

أضاف "بعدها بدأنا في بناء قوة هائلة في عالم فورمولا 1، بناء هذا الفريق والانضمام إليه كان أكبر شرف في حياتي"، ثم توقف هورنر عن الحديث ليصفق له الحاضرون.

بعد دقائق من خطابه، أعلنت شركة ريد بول إقالة هورنر الذي بدأ تأسيس هذا الفريق من عام 2005، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء 9 يوليو/تموز، ليخلفه لوران ميكيس الرئيس التنفيذي لفريق ريد بول ريسينج.

فاز الهولندي ماكس فيرستابن ببطولة العالم للمرة الرابعة على التوالي العام الماضي، لكنه كان مترددا في تأكيد إمكانية الاستمرار لنهاية عقده مع ريد بول حتى 2028.

كما يعد جوس، والد السائق الهولندي، من أشد المعارضين لهورنر، وقال بعد سباق البحرين في العام الماضي 2024 أن الفريق سينفجر إذا استمر كريستيان هورنر في منصبه.

ودفعت الضجة المثارة حول سمعة هورنر، وتراجع أداء فيرستابن الذي اكتفى بالفوز في 4 من آخر 26 سباقا، والجدل المثار حول مستقبل السائق الهولندي، مسؤولي ريد بول للاقتناع بأنه حان وقت التغيير.

وتواجد الياباني يوكي تسونودا سائق ريد بول في مقر الفريق، أمس الأربعاء، بينما لم يكن فيرستابن موجودا.

وبعد قرار الإقالة، نشر فيرستابن صورة له وهو يعانق هورنر عقب فوزه بلقبه الرابع في لاس فيجاس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

كتب فيرستابن "لقد حققنا سويا نجاحات مبهرة، وأرقاما قياسيا عديدة، من الفوز في أول سباق إلى التتويج ببطولة العالم أربع مرات، شكرا لك كريستيان على كل شيء".