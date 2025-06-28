نوريس الأسرع في التجربة الحرة الثانية لسباق فورمولا-1 النمساوي

سبيلبرج - (د ب أ):

سجل لاندو نوريس، سائق فريق مكلارين، أمس الجمعة، أسرع زمن في التجربة الحرة الثانية لسباق جائزة النمسا الكبرى، المقرر إقامته غدا الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، حيث تفوق على زميله بالفريق أوسكار بياستري.

وسجل نوريس دقيقة و580ر4 ثانية ليتفوق على متصدر ترتيب فئة السائقين بفارق 157ر0 ثانية.

وجاء الهولندي ماكس فيرستان، بطل العالم أربع مرات وحامل اللقب، في المركز الثالث.

وغاب نوريس عن التجربة الحرة الأولى التي أقيمت في وقت سابق من أمس الجمعة، حيث شارك أليكس دون، متصدر ترتيب فئة السائقين في فورمولا-2، بدلا منه كجزء من المشاركة الإلزامية للسائقين الشباب.

وفاجأ لانس سترول، سائق أستون مارتن، الجميع واحتل المركز الرابع، فيما احتل تشارلز لوكلير، سائق فيراري، المركز الخامس، وجاء زميله لويس هاميلتون في المركز العاشر.

واحتل جورج راسل، سائق مرسيدس والذي سجل أسرع زمن في التجربة الحرة الأولى، المركز السادس.

وأصبح راسل أول سائق، بخلاف فيرستابن وثنائي مكلارين بياستري ولاندو نوريس، يفوز بسباق هذا الموسم، عندما توج بسباق جائزة كندا الكبرى قبل اسبوعين.

واحتل فيرستابن المركز الثاني في مونتريال وسيحاول العودة لقمة منصة التتويج في سباق النمسا، الذي يقام على أرض فريقه ريد بول، لكنه يحتاج إلى الحذر، حيث لم يتبق له سوى نقطة جزاء واحدة تفصله عن تلقيه عقوبة الإيقاف لسباق كامل.

ويتصدر بياستري ترتيب فئة السائقين بفارق 22 نقطة أمام نوريس.

وبلغ التوتر بين المتنافسين على اللقب ذروته في جائزة كندا الكبرى، عندما اصطدما قبل ثلاث لفات من نهاية السباق، حيث تأخر نوريس في الكبح واصطدم بمؤخرة متصدر البطولة.

وبينما أنهى بياستري السباق في المركز الرابع، لم يتمكن نوريس من عبور خط النهاية وفقد بعض النقاط الحاسمة.

وتقام التجربة الحرة الثالثة اليوم السبت تليها التجربة الرسمية، فيما يقام السباق غد الأحد.