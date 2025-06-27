لويس هاميلتون: شخصية براد بيت في فيلم فورمولا-1 تحاكي شخصية جيمس هانت

لندن - (د ب أ):

كشف السائق البريطاني المخضرم لويس هاميلتون أن شخصية النجم السينمائي الأمريكي براد بيت في فيلم (فورمولا-1) الجديد الضخم مستوحاة من شخصية جيمس هانت.

وتم عرض الفيلم الذي يشارك هاميلتون، بطل العالم في سباقات سيارات فورمولا-1 سبع مرات، في إنتاجه تنفيذيا، هذا الأسبوع.

ويؤدي بيت /61 عاما/، دور السائق المخضرم سوني هايز، الذي يعود إلى حلبات السباقات بعد غياب طويل، مع أحد الفرق.

واشتهر هانت، بطل العالم عام 1976، بجاذبيته وأسلوبه الفريد في سباقات السيارات.

وفي حديثه قبل اشتراكه في سباق جائزة النمسا الكبرى الذي يقام بعد غد الأحد، قال هاميلتون: "أولاً، لم أكتب الفيلم. أنا متأكد من أن الكاتب، إيرين (كروجر)، كان يبحث عن شخصيات مثل جيمس هانت.

وأضاف هاميلتون "أراد كروجر شخصية رائعة حقا، وكان يبحث عن شخصيات منذ حقبة (آيرتون) سينا، أي مزيجًا من هؤلاء السائقين، وأود أن أقول، إنها تحاكي شخصية جيمس هانت."

واستدرك "لا أعلم إن كان هذا ما اختاره في النهاية، لكن هذه هي الشخصية التي أشعر أنها تشبه هايز إلى حد كبير - قط هادئ وجميل ورجل دولة محنك داخل الفريق".

وكان هاميلتون في ساحة (تايمز سكوير) برفقة معظم سائقي وممثلي السباق، أثناء العرض الأول للفيلم في نيويورك يوم الاثنين الماضي.

وأكد هاميلتون في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "لقد كانت تلك التجربة رائعة، ولن أنساها مطلقا".