لويس هاميلتون مستمر في منافسات فورمولا-1 لعدة سنوات

مونتريال - (د ب أ):

شدد السائق البريطاني لويس هاميلتون على أنه سيبقى في سباقات سيارات فورمولا-1 لعدة سنوات، مدافعا في الوقت ذاته عن بدايته المخيبة في مسيرته مع فريق فيراري.

ووصف هاميلتون سباق جائزة إسبانيا الكبرى الأخير، ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، بأنه أحد أسوأ السباقات التي خاضها على الإطلاق.

وخلال السباق الإسباني، تلقى هاميلتون أوامر من فريق فيراري للسماح لزميله شارل لوكلير بتجاوزه، لكن الألماني نيكو هولكنبرج، سائق فريق ساوبر، تمكن من التفوق على السائق المخضرم في اللفة قبل الأخيرة.

ويتأخر هاميلتون حاليا بفارق 23 نقطة عن لوكلير، من إمارة موناكو، فيما يبتعد بفارق 115 نقطة خلف الأسترالي أوسكار بياستري، متصدر الترتيب العام، قبل سباق جائزة كندا الكبرى الذي يقام بعد غد الأحد.

لكن عشية سباق مونتريال، قال هاميلتون /40 عاما/، والذي يخوض أول موسمين من عقده مع فيراري: "لقد بدأت للتو مع هذا الفريق. أنا هنا منذ عدة سنوات وسأبقى في فورمولا-1 على المدى الطويل".

وأضاف السائق الذي يمتلك 7 ألقاب في بطولة العالم "لا شك في توجهاتي الحالية، وما أريد تحقيقه مع فريقي. لا شك في ذلك، لذا أرجوكم توقفوا عن اختلاق (التقارير حول مستقبلي)".

ومنذ رحيله المفاجيء عن فريق مرسيدس، فاز هاميلتون بجولة السرعة في سباق الصين خلال شهر مارس/آذار الماضي، لكن نتائجه في المسابقات الرسمية مع فيراري لم يكن جيدا بالمرة.

وحصل هاميلتون على المركز العاشر في أول سباقاته مع فيراري هذا الموسم، قبل أن يتم استبعاده من السباق التالي، ثم حصل على المراكز السابع ثم الخامس ثم السابع ثم الثامن ثم الرابع ثم الخامس ثم السادس، في السباقات التالية على الترتيب.

حتى الآن مع فيراري هو في المركز العاشر، ثم المُستبعد، ثم السابع، ثم الخامس، ثم السابع، ثم الثامن، ثم الرابع، ثم الخامس، ثم السادس.

ويتأخر فيراري بالفعل بفارق 197 نقطة خلف مكلارين، متصدر الترتيب العام في فئة الصانعين، وهو ما تسبب في اهتزاز موقف فريد فاسو، مدير الفريق، الذي أشارت تقارير إخبارية إلى أنه ربما يفقد منصبه.

وأوضح هاميلتون: "لا أعتقد أن هذا الأمر وارد على حد علمي، وبالتأكيد لن أؤيده. أولا، أحب العمل مع فريد. إنه السبب الرئيسي لوجودي في هذا الفريق، وقد حظيت بفرصة التواجد هنا بفضل فريد فاسو ، وأنا ممتن له إلى الأبد".

وأكد هاميلتون في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "نحن معا في هذا، والأمور ليست مثالية. أنا هنا للعمل مع الفريق، ولكن أيضا مع فريد فاسو. أريد فريد هنا، وأعتقد أنه الشخص الذي سيقودنا إلى القمة".

واختتم هاميلتون حديثه قائلا "معظم الناس لا يعرفون ما يجري في الخفاء. الأمر ليس سهلا، ينبغي علينا إجراء تغييرات، وهناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، وهناك ضغط لأننا نريد الفوز، لكن رحيل فريد فاسور ليس محل نقاش في الوقت الحالي".