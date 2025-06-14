راسل الأسرع في التجربة الحرة الثانية لسباق فورمولا-1 الكندي

برلين - (د ب أ):

سجل البريطاني جورج راسل، سائق فريق مرسيدس، مساء أمس الجمعة، أسرع زمن في التجربة الحرة الثانية لسباق جائزة كندا الكبرى المقرر إقامته غدا الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، وذلك بعدما تصدر الهولندي ماكس فيرستان، سائق ريد بول، التجربة الأولى.

وسجل راسل أسرع زمن للفة، حيث سجل دقيقة و123ر12 ثانية ليتغلب على البريطاني لاندو نوريس، سائق مكلارين، بفارق 028ر0 ثانية، فيما احتل الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق مرسيدس الثاني، المركز الثالث.

وجاء الأسترالي أوسكار بياستري، سائق مكلارين ومتصدر ترتيب فئة السائقين، في المركز السادس، فيما سجل فيرستابن تاسع أسرع زمن، بعدما تصدر التجربة الحرة الأولى.

وجاء البريطاني لويس هاميلتون، سائق فيراري، في المركز الثامن، ولكن فيراري عانى من يوم كارثي بعدما تعرض تشارلز لوكلير، من موناكو، لحادث في التجربة الحرة الأولى ولم يتمكن من المشاركة في التجربة الثانية.

واصطدم لوكلير بالحواجز، مما أدى إلى رفع العلم الأحمر بعد 15 دقيقة من بداية التجربة الحرة الأولى، ما تسبب في أضرار كبيرة بسيارته.

وذكر فيراري في بيان أنه بسبب الأضرار، يجب استبدال خلية النجاة (أقوى جزء في هيكل السيارة لحماية السائق في حالات الاصطدام )، ووفقا للوائح، سيكون بإمكانه القيادة في التجربة الحرة الثالثة.

وأصيبت الجماهير بخيبة أمل ، بعدما فشل الكندي لانس سترول في تحقيق أي زمن بعدما اصطدم بالحائط الخارجي في مطلع التجربة الحرة الثانية.

ويحتاج فيرستابن للتحلي بأفضل سلوك في السباقين المقبلين بعد أن تم معاقبته بثلاث نقاط على رخصته خلال جائزة إسبانيا الكبرى في الأول من يونيو، مما يجعله على بعد نقطة واحدة فقط من الإيقاف عن سباق.

وستنتهي صلاحية نقطتين من نقاط العقوبة يوم 30 يونيو، ليصبح بعيدا بثلاث نقاط عن تلقي عقوبة إيقاف عن سباق، وذلك قبل سباق جائزة بريطانيا الكبرى يوم 6 يوليو المقبل.

وتمت معاقبة السائق الهولندي بسبب التسبب في تصادم مع راسل، كما فرضت عليه عقوبة التراجع عشر ثوان في السباق.

ويتصدر بياستري ترتيب فئة السائقين بفارق 10 نقاط أمام نوريس.