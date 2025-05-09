بياستري يتصدر التجربة الحرة الوحيدة لسباق جائزة ميامي الكبرى لسيارات فورمولا-1

برلين - (د ب أ):

كان الأسترالي أوسكار بياستري، متصدر الترتيب العام في فئة السائقين ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 حاليا، هو الأسرع في التجارب الحرة الوحيدة لسباق جائزة ميامي الكبرى، أمس الجمعة.

وسجل سائق مكلارين زمنا بلغ دقيقة واحدة و128ر27 ثانية في التجارب، متفوقا على أقرب ملاحقيه شارل لوكلير، من إمارة موناكو، سائق فريق فيراري، بفارق 356ر0 ثانية، بينما تواجد الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول، حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة، في المركز الثالث.

ولم يكن أداء البريطاني لاندو نوريس، سائق فريق مكلارين الآخر، جيدا في التجارب الحرة، حيث احتل المركز الثاني عشر.

وفي المقابل، حل البريطاني لويس هاميلتون، سائق سيارة فيراري، في المركز الثالث عشر، بينما احتل فريق مرسيدس في المركزين السابع والتاسع من خلال سائقيه البريطاني جورج راسل والإيطالي كيمي أنتونيلي على الترتيب.

وكان فريق مكلارين فرض هيمنته على سباقات الموسم الحالي، حيث توج بياستري بثلاثة سباقات، وفاز نوريس بسباق واحد من أصل خمسة سباقات أقيمت حتى الآن هذا العام.

ويتربع بياستري على قمة الترتيب في فئة السائقين بفارق 10 نقاط أمام نوريس، صاحب المركز الثاني حاليا.

ويستضيف سباق جائزة ميامي الكبرى سباقات السرعة، ولذلك، سيتاح للسائقين إقامة تجربة حرة واحدة فقط، في حين تجرى التجربة التأهيلية لسباقات السرعة في وقت لاحق من اليوم.

ويتضمن جدول المنافسات غدا السبت إقامة سباق السرعة والتجربة التأهيلية للسباق، الذي سيقام بعد غد الأحد.