نوريس: الجميع يمكنهم الفوز بفورمولا-1 هذا الموسم

برشلونة - (د ب أ):

أكد البريطاني لاندو نوريس إنه ليس في منافسة مع زميله في فريق ماكلارين، الأسترالي أوسكار بياستري، على لقب بطولة العالم لسباقات سيارات (فورمولا-1)، مؤكدا أن جميع السائقين لديهم فرصة الفوز بالبطولة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن نوريس أعاد نفسه إلى الواجهة في المنافسة من أجل الحصول على لقب البطولة الأولى في مسيرته، بعدما تصدر سباق موناكو ليقلص الفارق مع بياستري إلى ثلاث نقاط فقط.

وفاز بياستري بأربع سباقات مقابل اثنين لنوريس ويعد الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول هو الوحيد من خارج ماكلارين الذي فاز بسباق هذا الموسم.

ويبتعد فيرستابن الآن بفارق 25 نقطة خلف بياستري، فيما يحتل البريطاني جورج راسل، سائق مرسيدس المركز الرابع بفارق 62 نقطة، ولكن في حديثه قبل السباق ا لتاسع في إسبانيا قال نوريس :"وفقا للحسابات أشعر وأن كل السائقين الموجودين يمكنهم الفوز باللقب، إذا كنت تعتقد أن المنافسة فقط بيني وبين أوسكار فأنت ساذج".

وأضاف: "لازالت هناك فرص، أتوقع أن يتحسن أداء فيراري بمرور الموسم".

وتابع نوريس: "لازال بإمكان ماكس الفوز أيضا، نحن نتنافس معه كل أسبوع وهو تواجد على المنصة عدة مرات، وسبق له الفوز بالسباقات، وتفوق علينا في إيمولا لأنه كان الأسرع".

وأوضح: "لا أعرف ما الذي جعلكم تعتقدون أن المنافسة محصورة بين سائقي ماكلارين".