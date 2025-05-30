هاميلتون ينفي وجود خلافات مع مهندس سباقات فيراري

برشلونة - (د ب أ):

نفى البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق فيراري المنافس في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، وجود خلافات مع ريكاردو آدامي، قائلا إنه سعيد بالعمل مع مهندس السباقات في الفريق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن محادثات هاميلتون وآدامي عبر الراديو شهدت بعض التوتر خلال سباق موناكو يوم الأحد الماضي.

واحتل بطل العالم سبع مرات المركز الخامس في مونت كارلو بفارق 51 ثانية خلف البريطاني لاندوريس الفائز بالسباق، وبفارق 48 انية فقط خلف زميله في الفريق شارلز لوكلير صاحب المركز الثاني.

وبعد أن تجاوز خط النهاية شرع هاميلتون بسؤال لآدامي قائلا: "هل أنت غاضب مني أم ماذا؟" ولم يبد أن السائق البريطاني تلقى إجابة من الإيطالي.

وفي رده على رسالة ما بعد السباق، أجاب هاميلتون قبل انطلاق سباق اسبانيا: "هناك بعض المشاكل التي حدثت في الاتصال اللاسلكي ولم أحصل منه على المعلومات التي أردتها، وتحدثنا فيما بعد".

وأضاف: "كان هناك العديد من التكهنات، لدينا علاقة رائعة وهو شخص رائع للعمل معه وكلانا يعمل بجد من أجل الفريق".

وسبق لهاميلتون أن فاز بست بطولات من أصل سبع توج بها عبر مسيرته مع بيتر بونينجتون في فريقه السابق مرسيدس، ورغم ذلك لم يتم اقناع الآخير بالانضمام إلى فيراري مع هاميلتون.