حادث كبير لسائق ريد بول يوكي تسونودا بسباق جائزة إميليا رومانيا

إيمولا - (أ ب):

تعرض يوكي تسوندا سائق ريد بول لحادث تصادم كبير خلال التجربة الرسمية لسباق جائزة إميليا رومانيا الكبرى اليوم السبت، مما استدعى رفع الأعلام الحمراء.

واصطدم تسونودا بالرصيف عند المنعطف الأيسر ، لتنحرف السيارة وتصطدم بالحاجز، ثم انقلبت قبل أن تستقر على عجلاتها.

وشوهد تسوندا وهو يسير على قدميه بعد الحادث، وبعث ريد بول برسالة عبر إذاعة الفريق إلى السائق الهولندي ماكس فيرستابن، لإخباره بأن زميله تسوندا على مايرام.